冰滑梯、機械狗當雪橇犬　北京、深圳都有的冰雪滑成新熱潮？

「好玩，愛玩！」這已是市民艾梅近日第三次來到北京陶然亭公園，體驗冰滑梯。「好解壓，滑下來的一瞬間煩惱全無，寒冷的冬日也因此充滿了樂趣。」



1月下旬的北京，白天氣溫逼近零下十攝氏度，但陶然亭公園、玉淵潭公園、團結湖公園、什剎海公園等多個景區的室外冰場，卻是人頭攢動。



2026年，北京的冰滑梯數量增多。比如，為回應遊客娛冰熱情，陶然亭公園開展「冰雪嘉年華」冬季主題活動，共設16條冰滑道、20餘條雪滑道供體驗者「爽滑」。同時，80米網紅冰滑道也由2025年的一條增至兩條，頗受遊客歡迎。滑道數量增多，但想體驗「一滑到底」的暢快，仍需耐心排隊至少15分鐘。



1月18日，北京市陶然亭公園的「冰雪嘉年華」娛樂區內，市民遊客正在排隊體驗冰滑梯。（中新社）

「10元（人民幣，下同）滑一次，冬天的快樂又回來啦！」今年，北京的冰滑梯還掀起一場「長度PK」。龍潭中湖公園的冰滑梯長180米，是其他公園的2倍多，吸引頗多冒險者前來，體驗過後直呼刺激。在北京工作的蔡璽（化名）說道：「滑道越長，後半部分的加速度就更快，讓人腎上腺素飆升，欲罷不能。」

北京團結湖公園則靈機一動，「解凍」了冬季閒置的水上樂園——水上滑梯裏鋪上雪，放上雪圈，搖身一變，成了一段封閉式的雪滑道。傍晚時分，從雪滑道上滑下，轉而坐上一旁的空中軌道車，遊客可欣賞銀裝素裹的雪場、天邊的金色晚霞還有漸次亮起的大樓燈光，浪漫氛圍滿滿。社交媒體上，體驗者紛紛稱這一「冰上樂園」的變裝極為巧妙，39.9元便可暢玩一天，絕對「值回票價」。

不便打造冰滑梯的什剎海公園也不甘落後，雖是按傳統在湖面上設冰場，卻安排多只機器狗「上崗」，化身「雪橇犬」載著遊客歡樂滑行。該項目一上線便成了公園裡的「冰上網紅」。機器狗們身披銀黑鎧甲，腳踩特製防滑小輪，能於冰面穩健行走、靈活轉彎，並自動避讓行人。遊客坐上雪橇，雖身處平地，但也能在機器狗的帶領下毫不費力地飛馳，如此「科技滑」引來現場陣陣驚嘆。

1月18日，北京市陶然亭公園正舉辦「冰雪嘉年華」冬季主題活動，豐富的冰雪娛樂設施吸引市民遊客前來體驗。（中新社）

據北京什剎海工作人員介紹，該機器「雪橇犬」承重100斤，當前兒童體驗者居多。單塊電池能工作2小時，有備用電池可作輪換。根據冰場的運營時間，機器狗在續航和穩定性上都做了針對性優化，可滿足遊客隨到隨玩。

內地遊客對於冰雪滑梯的喜愛，與哈爾濱冰滑梯的吸引力密不可分。2023年，哈爾濱冰雪大世界8條500米超級冰滑梯爆火，配合哈爾濱城市旅遊熱潮與短視頻傳播，冰滑梯相關內容頻繁登上社交媒體熱搜榜。體驗冰滑梯的遊客量激增，實現全民級火爆。

2026年，哈爾濱冰雪大世界「大筆一揮」，滑道總數增至近百條，其中24條為超級冰滑梯，包括521米超長滑道和260米特色滑道等，覆蓋12類不同主題與難度。遊客不僅能在滑道內一邊滑行一邊欣賞冰雕福建艦、萬里長城、黃鶴樓等，還可打卡親子友好型、遊戲主題型等特色滑道。

冰滑梯熱度年年上漲，北方多景區按捺不住，紛紛打造起「爾濱分濱」。今年，位於河南省焦作市的雲台山景區，特設長度為300米冰滑梯，吸引各地民眾打卡遊玩。

不同於冰滑梯普遍採用的單人小板滑行模式，雲台山超級冰滑梯的一大特色是配備了多人共享的大型載具，可同時容納20人，強化社交屬性。遊客三五成群坐進載具，從11米高台順勢滑下，滑道上的刺激體驗與沿途美景，都能和身邊人即時分享，也讓風馳電掣的歡樂氛圍加倍。

「滑道有45度的俯衝段，速度明顯提升，特別過癮，尖叫到嗓子都啞了。」網友「蛋殼」分享，多人載具讓她體驗了集體飛滑的樂趣，「購買120元的門票可連續遊玩3日，園區內還有全新打造的冰雪童話小鎮，夢回童年，一不小心便多待了兩天。」

在南方，深圳、珠海、武漢、昆明多地的室內冰雪世界裏，同樣能體驗到冰上滑行的樂趣。

武漢城建熱雪奇蹟場館內，140米迴旋雙滑道冰滑梯是今年的熱門項目。對此，連東北民眾也羨慕不已。網友孫杳說：「溫度相對舒適的同時，冰雪樂趣又絲毫不減，這樣新奇的回轉式冰滑梯，我一個東北人都沒玩過呢！」

2025年12月30日，人們在「武漢城建熱雪奇蹟」大型室內滑雪場內，體驗旋轉冰滑梯。（中新社）

走進深圳市大浪奇幻冰雪世界，遊客從三層樓高的旋轉冰滑梯滑下，便能在冰洞間肆意穿梭，身旁是夢幻的城堡，不遠處有緩慢行駛的「雪國列車」。若是不想太刺激，還有高度稍低的長直滑梯、小型滑梯等多種類型可供選擇。「當代冰雪旅遊不僅要觀光體驗，還強調參與。」正如中國旅遊研究院院長戴斌所說，得益於各地室內雪場的努力，如今冰雪過了山海關，南方人也能在家門口感受冰雪遊玩的樂趣。