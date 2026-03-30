黑龍江樓房凌晨坍塌　釀7死2傷慘劇

3月29日0時許，黑龍江海林市海林鎮一建築發生部分坍塌。截至30日11時27分，現場完成搜救，9名被困人員已全部找到。其中，2人送醫救治目前無生命危險，7人遇難。事故原因正在進一步調查中。



截至30日11時27分，現場完成搜救，9名被困人員已全部找到。（中國新聞網）

事故導致7人遇難。（中國新聞網）

據此前報道，3月29日凌晨，黑龍江省牡丹江市海林市火車站附近一樓房發生坍塌。網傳影片中，一棟多層建築的中間部位發生坍塌，建築緊挨居民樓，影片發佈者稱事發地為牡丹江市海林市火車站附近，坍塌建築為商舖，內有火鍋店和歌廳。

海林市事發地附近商鋪的一名老闆稱，樓房坍塌時間為3月29日淩晨，建築物樓下為火鍋店，樓上為歌廳，日常為營業中。「坍塌時，聲音特別大，『轟』的一聲，把睡夢中的家人都吵醒了。」商舖老闆稱。

據新華社報道，截至30日11時27分，事故現場現場完成搜救，9名被困人員已全部找到。其中，2人送醫救治目前無生命危險，7人遇難。事故原因正在進一步調查中。