廣州暴雨｜桂林至珠海列車遭異物卡網停運3小時　車廂熱哭細路仔

3月29日下午，受廣州暴雨及強對流天氣影響，南廣、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間接觸網掛上異物，導致部分列車出現不同程度晚點，其中由桂林至珠海的D3665次列車在途經佛山至廣州南站間的一條隧道時突然停電、空調中斷，被困隧道中近3小時。



經鐵路部門搶修，3月29日18時12分廣湛高鐵佛山至荔灣所間，18時35分南廣高鐵、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間接觸網異物清理完畢，設備故障已排除，列車運輸秩序正逐步恢復。



列車受困隧道3小時斷電斷空調 車廂熱哭細路仔

據《極目新聞》報道，下午2時許，D3665次列車在駛過佛山西站、進入往廣州南站方向的一條隧道時突然停下。隨後車廂內全面斷電，空調系統亦停止運作。

有受困女乘客形容，當時車廂內異常悶熱，受困兩小時後，「有小孩都熱哭了」。現場影片顯示，車廂內漆黑一片，大批乘客需打開手機燈光照明。乘務員在車廂內來回穿梭安撫乘客情緒，更被拍到滿頭大汗地嘗試手動打開車門排氣，並不斷提醒乘客保持冷靜。

16時50分，有內媒記者致電12306諮詢，一名客服人員稱，列車停運系因廣州突降暴雨，不僅D3665列車，當天許多駛向廣州的列車都因暴雨延時了。

廣鐵集團：極端天氣致異物掛網，正緊急搶修

據了解，29日下午，廣州市氣象台發佈暴雨黃色、雷雨大風橙色及冰雹橙色預警，預計未來1-3小時廣州市越秀區、天河區有暴雨，累積雨量30-50毫米，並伴有8-10級陣風、強雷電和冰雹。

廣鐵集團指出，受強降雨及龍捲風影響，南廣高鐵、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間，以及廣湛高鐵部分區間的接觸網掛上異物，導致部分列車出現不同程度晚點。（微博@財入門）

有網民拍到鐵路工作人員跑步前去搶修。(微博@UI）

同時，廣州鐵路官方微博於下午3時許發佈提醒，指出受強降雨及龍捲風影響，南廣高鐵、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間，以及廣湛高鐵部分區間的接觸網掛上異物，導致部分列車出現不同程度晚點。鐵路部門已啟動應急預案進行搶修，並對受影響旅客表示歉意。

19時49分，廣州鐵路稱，經鐵路部門搶修，3月29日18時12分廣湛高鐵佛山至荔灣所間，18時35分南廣高鐵、貴廣高鐵廣州南至佛山西站間接觸網異物清理完畢，設備故障已排除，列車運輸秩序正逐步恢復。