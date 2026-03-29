北上注意｜廣東多地發佈冰雹預警　佛山、肇慶或出現龍捲風

據@廣東天氣 消息，3月29-31日，廣東省大部有強對流，中北部有明顯降水預計，29-31日，粵北和珠江三角洲中北部市縣先後有大雨局部暴雨或大暴雨，並伴有8～10級短時大風、冰雹等強對流天氣。



肇慶市高要區南岸街道科德社區銀星村出現冰雹。（影片截圖）

據@廣東天氣，截至29日14:00，雲浮、高要、南海、肇慶、四會暴雨黃色預警信號生效中；廣東省共有12個市縣雷雨大風預警信號生效中，其中高要、肇慶、三水、南海雷雨大風橙色預警信號生效中；鬱南、雲浮、德慶、高要、高明、肇慶、四會、三水、南海、廣州花都冰雹橙色預警信號生效中。

肇慶市高要區南岸街道科德社區銀星村出現冰雹。（影片截圖）

此外，佛山南海區、三水區，肇慶市高要區、端州區局地可能有龍捲風，請注意做好防禦。

預計29日-31日，粵北和珠江三角洲中北部市縣先後有大雨局部暴雨或大暴雨，並伴有8級～10級短時大風、冰雹等強對流天氣，4月1日全省降水明顯減弱，全省大部有小雨局部中雨。