中國首款大型運輸無人機長鷹-8首飛　可載重3.5噸航程超3000公里

3月31日，中國首款7噸級固定翼運投無人機長鷹-8（NORINCO LUCA）在鄭州上街機場首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。

被譽為「空中重卡」的長鷹-8 具備3.5噸最大載重與超過3000公里的超長航程，配備的18立方米超大貨艙可實現15分鐘快速裝卸，未來可應用於遠程物流運輸、應急救援、邊境物資補給等場景。



《央視新聞》報道，3月31日上午，長鷹-8 沿跑道滑行平穩加速，僅用280米便離地爬升，順利完成智能飛控、航電、機電、動力燃油、飛行品質等各系統關鍵科目驗證。

長鷹-8大型運投無人機。（北方工業／環球網）

經過約30分鐘的飛行，長鷹-8 精準平穩著陸，圓滿完成首飛任務。此次飛行全程採用智能系統主導，人工監控，飛行過程飛行姿態穩定，各系統工作良好。

長鷹-8是由中國兵器工業集團所屬北方公司控股的北京北方長鷹無人機科技有限公司自主研發的運投無人機，是國內首款通過實機驗證的7噸級無人運投平台，被譽為「空中重卡」。

長鷹-8完成首飛。（央視新聞）

長鷹-8完成首飛。（央視新聞）

長鷹-8 主要用於物流運輸，配備18立方米超大貨艙，能兼容多型標準航空集裝箱與專業冷鏈運儲箱，可在15分鐘內完成裝卸；起飛重量達到7噸，最大載貨重量達3.5噸，最大航程超過3000公里，起降距離小於500米，起降場地要求低，可在簡易土跑道、高原、海島等複雜地形部署。

長鷹-8 在高效運載、靈活適配、全域作業等方面實現突破，可應用於遠程物流運輸、應急救援投送、邊境物資補給、複雜地域作業等場景，為低空經濟發展、應急保障體系建設提供裝備支撐。