有片｜「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統首亮相　單人可操控96架

3月25日，央視新聞首次全流程展示了國產「阿特拉斯」無人機機蜂群作戰系統。據了解，該作戰系統由蜂群2號陸戰車、指控車、保障車共同構成，可3秒一架密集發射，單人操控96架無人機，依託集群算法實現自主偵察、協同編隊、智能避撞與精準打擊，功能模塊化搭配，展現高度智能化集群作戰能力。



國產「阿特拉斯」無人機機蜂群作戰系統。（央視新聞）

國產「阿特拉斯」無人機機蜂群作戰系統。（央視新聞）

3秒一發 根據需求靈活配置發射種類和順序

《央視新聞》發佈的《無人之競》節目畫面顯示，技術人員在訓練場打擊區分別設置有三個外形相似的靶標，蜂群的主要任務為打擊其中的指控車。在訓練過程中，蜂群2號陸戰車採用三秒一發的間隔機制，通過時間差讓每架無人機保有安全的飛行空間。

該系統自主識別其中的指控車目標，打開頂部發射蓋發射無人機。（央視新聞）

蜂群2號陸戰車採用三秒一發的間隔機制。（央視新聞）

此外，蜂群無人機的發射種類和順序還能根據作戰需求靈活配置。例如，需要先探敵情時就先發射偵察無人機，若需壓制敵人則先發射干擾無人機，隨後再發射攻擊無人機。這種方式能夠適應多種作戰場景，實現精準適配和實時補位。

該系統自主識別其中的指控車目標，打開頂部發射蓋發射無人機。（央視新聞）

如何在短時間內形成編隊、避免碰撞？

中國電科智能院張偉介紹，集群控制算法賦予每架無人機一個「智慧大腦」，使其能夠在任務執行過程中互相交流、共享信息，實時調整相對位置，實現整齊劃一的編隊效果。

集群控制算法賦予每架無人機一個「智慧大腦」。（央視新聞）

由一名技術人員就可以輕鬆操控96架無人機蜂群執行空中作戰任務。（央視新聞）

畫面顯示，由一名技術人員就可以輕鬆操控96架無人機蜂群執行空中作戰任務。

多種型號 功能互補

這套系統擁多種型號無人機，可以形成高低搭配，功能互補的集群戰力。（央視新聞）

據了解，這套系統擁有多種型號無人機，可以形成高低搭配，功能互補的集群戰力。小型蜂群無人機成本低廉，靈活度高；中型機重量輕，滯空執行作戰任務時間久；大型機能夠掛載更多任務載荷，與小、中型無人機形成高低搭配、功能互補的集群戰力。

小型蜂群無人機成本低廉，靈活度高。（央視新聞）

張偉稱，無人機蜂群，首先是「無通訊可交互」，在沒有信號的情況下也能完成任務。其次是「無衛星可導航」，發展不怕干擾、獨立自主、高度智能的導航方式。最後是「大規模全自主」，大量不同類型的無人機組隊，甚至跨域協同行動，完全實現「自己說了算」。