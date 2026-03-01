中國海上油田首次實現無人機規模化作業　每年可節省近1500萬元

2月28日，北部灣海域油田無人機系統運營項目正式落地。這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。



中國海上油田首次實現無人機規模化作業。（央視新聞）

據介紹，一台搭載高清攝像頭和紅外熱成像儀的工業級無人機，能在7級風以下實現全天候智能巡檢，1小時就能完成過去拖輪一整天的巡檢工作量。潿洲12-1油田中心平台負責周邊13個生產平台的原油處理和集中外輸，配套的18條海底管道總長度達238公里。

中國海油湛江公司潿洲12-1油田總監李彥闖介紹：通過無人機的現場巡線，可以將畫面實時、遠端傳輸到中控。海面上是否有漁船違規拋錨、管線是否有微小的泄漏，都可以在遠端看得一清二楚。現場的巡線效率大大提升了30%，而且減少了現場的、人為的一些安全的風險。

目前，北部灣海上油田低空經濟示範區已在41座海上平台和2個陸地終端廠全面推廣無人機作業，覆蓋海底管線巡線、物流配送、應急安防等多個場景。無人機可對500多公里的海底管線進行高空快速巡檢，高效識別洩漏等異常情況並啟動應急處置，以及協助開展失控船舶、落水人員搜救。

據中國海油湛江公司協調部經理孟文波介紹，低空經濟工業化應用已累計完成無人機巡線、小件物流等作業超3600公里，有效替代了部分傳統船舶與直升機作業模式，作業效率提升30%以上，綠色低碳成效顯著，全年可節約船舶租賃和燃油費用近1500萬元，減少碳排放達25000噸，實現了海洋石油作業的降本增效與智能化升級。