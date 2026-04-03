日部署遠程導彈　人民日報：日本以導彈為刃將自己推上危險刀鋒

內地官媒《人民日報》今（3）日在第三版刊出題為「導彈為『刃』，日本將自己推上危險的刀鋒」的《鐘聲》評論員文章，針對日本近期部署遠程導彈一事提出強烈批評，指日本「新型軍國主義」動向升溫，恐對區域安全構成威脅。



文章指出，日本防衛省於3月31日在熊本縣及靜岡縣部署具備「對敵基地攻擊能力」的遠程導彈，且此舉不顧當地民眾強烈反對。報道稱，這是日本首次部署具有明顯攻擊屬性的導彈，認為其遠遠超出自衛和專守防衛範疇。

《鐘聲》評論稱，有關部署不僅嚴重違反日本憲法和國內既有規範，也嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，並指此舉顯示日本「新型軍國主義」的進攻性動向更加凸顯。

針對日本政府的說法，文章引述日本防衛省稱，遠程導彈是提升日本威懾和應對能力的重要裝備，並表示鑑於日本週邊嚴峻的安全形勢，日本陸上自衛隊正致力於建立遠程防禦能力。對此，《人民日報》評論指出，這類說辭與日本右翼勢力慣用的危機敘事一致，認為所謂嚴峻安全形勢是為軍事擴張尋找藉口。

文章進一步指出，日本透過渲染周邊威脅，意圖架空戰後和平體制，並推動「和平憲法」轉向「能發動戰爭的憲法」。評論稱，所謂的防禦能力，不過是發展進攻性力量的擋箭牌。

日本《產經新聞》2025年11月14日報道，高市內閣不但加快制定更具擴張性的防衛戰略，還計畫將自衛隊「軍銜」名稱改回軍國主義時代的「大將」、「大佐」、「大尉」。(Getty)

在法律與歷史層面，評論指出，日本憲法承諾永遠放棄發動戰爭、武力威脅或以武力作為解決國際爭端的手段，並確立「專守防衛」原則。《波茨坦公告》亦規定日本不得重新武裝。文章稱，近年日本透過制定新版「安保三文件」，已將「反擊能力」納入國家防衛戰略，而此次部署遠程導彈，顯示日本正一步一步顛覆戰後防衛理念。

評論指出，日本正從專守走向反擊，從防禦走向先制，批評日本政府打著安全保障的旗號，實則是在一步步掙脫和平憲法的束縛。

2025年12月7日，日本東京防衛省，日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在愛國者3型導彈攔截裝置（PAC-3）裝置前握手。（Reuters）

此外，文章提到，日本防衛預算已連續14年增長，且經費主要投向進攻性戰力領域。評論認為，此次部署遠程導彈不得不令亞洲鄰國和國際社會高度警覺。

對於相關政策影響，《鐘聲》指出，這種以犧牲人民福祉、破壞地區和平為代價的軍事冒險，不符合日本國家與人民的根本利益，並呼籲日本政府「好好聽聽民眾的心聲」，停止以軍事發展影響民生。

文章最後強調，日本「新型軍國主義」不僅危害鄰國，也將反噬自身，並警告「以導彈為刃，日本右翼自以為握住了安全的鑰匙，實則將自己推上了危險的刀鋒」。評論呼籲，日本應恪守戰後承諾與和平憲法，在軍事安全領域慎重行事，避免破壞區域和平穩定。