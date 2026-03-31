自衛隊員闖華使館　民眾東京集會籲政府道歉　街頭高喊中國對不起

近日，東京街頭出現了一個頗具象徵意味的畫面：日本官方尚未明確回應，一部分民眾卻先站了出來。



3月28日，據《神奈川新聞》報道，日本民眾在新宿舉行集會，原本的訴求是反對推動修憲等議題，但現場的情緒很快延伸至一件更具外交敏感性的事件——有抗議者當場高呼「中國，對不起」，並要求政府就自衛隊人員擅闖中國大使館一事作出正式道歉。

3月28日，據《神奈川新聞》報道，日本民眾在新宿舉行集會反對推動修憲等議題。（截取自X@pplgovote）

3月24日，日本一名現役陸上自衛隊三等陸尉闖入位於東京港區的中國大使館遭逮捕：

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這一幕之所以引發關注，並不在於集會本身，而在於「民間表達」與「官方表態」之間的明顯落差。

事件本身並不複雜：3月24日，一名現役陸上自衛隊三等陸尉闖入位於東京港區的中國大使館，隨後被日本警方以涉嫌非法侵入建築物逮捕。這類事件在外交語境下具有明確性質——根據國際規則，駐在國對外國使館負有保護義務，任何安全漏洞都不僅是治安問題，更是外交責任問題。

但截至目前，日本政府層面的回應仍停留在「遺憾」等相對克制的表述上。這種處理方式，讓一部分日本輿論開始出現不安。

前NHK主播、現日本電視台《DayDay》主持人武田真一在節目中直接點出關鍵：這件事如果處理不當，會傷及日本的國際信用。他強調，必須基於法治原則徹查事實，並以誠意向外界說明情況，而不是僅僅停留在態度模糊的表述上。

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這一判斷，實際上解釋了為什麼會出現街頭的那一幕。

當官方表達被認為不足以回應事件嚴重性時，社會中的一部分人會嘗試用「自我表態」的方式，去填補這種真空。那句「中國，對不起」，本質上不是外交行為，而是一種輿論層面的「風險對沖」。

換句話說，這不是簡單的「道歉」，而是一種對國家形象可能受損的預判。從結構上看，這次事件呈現出一個典型特徵：行為發生在個體，責任卻被放大到制度；問題起於安全漏洞，壓力卻最終落在外交信任。

而真正值得觀察的，不只是事件本身，而是後續兩個變量——日本政府是否會提升回應層級，以及日本社會內部這種「自發糾偏」的聲音，會不會進一步擴大。因為在國際關係中，有時決定信任的，不是錯誤本身，而是面對錯誤時所展現的姿態。

與此同時，也不能忽視另一面。

無論是街頭自發喊出「對不起」的普通民眾，還是媒體人公開呼籲正視問題，這些聲音本身說明，日本社會內部依然存在一股清晰的共識——尊重規則、重視責任、避免對外關係失序。

3月19日晚，人們在日本東京國會議員會館前參加抗議集會。（新華社）

這些人未必能決定政策，但他們在關鍵時刻所表達的態度，恰恰構成了一個國家更真實的底色。

看到日本民眾站出來呼籲中日友好，避免分歧失控的畫面，難免讓人心頭一暖。在各種複雜情緒與立場交織之中，這些日本人選擇用最直接的方式表達善意，這種克制而清晰的態度，本身就值得被看見。

也正因為如此，我們在判斷一個國家時，或許更需要區分聲音的層次，而不是簡單歸為一類。

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這也帶來一個更值得思考的問題：當一個社會內部，本就存在願意反思、強調規則、對外保持善意的群體時，我們是否還應該用一種簡單化的方式去理解整個國家？如果答案是否定的，那麼在現實的博弈之外，如何識別、理解並爭取這些相對理性與友好的力量，反而變得更重要。

外交從來不只是立場的對抗，也是一種對人群結構的判斷能力。對抗可以劃清邊界，但只有更有策略的溝通與分層，才能真正影響走向。

在這個意義上，比「如何回應一次事件」更關鍵的問題是：面對一個並不單一的日本社會，我們是否準備好，用更精細的方式去打交道。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】