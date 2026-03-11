中國對歐洲出口大漲30% ：歐盟的身體比嘴巴更誠實

據中國海關總署日前數據，2026年1到2月中國對歐盟出口1009.97億美元，按年增長27.8%。其中： 對德國出口217.73億美元，按年增長31.3%； 對荷蘭出口156.96億美元，按年增長17.9%； 對法國出口85.11億美元，按年增長31.9%； 對意大利出口98.93億美元，按年增長36.4%。



德國、法國、意大利的出口增速均超過30%，如此大幅度的增速在中國整體外貿格局中非常突出，顯示歐盟主要經濟體對中國商品需求強勁。

但過去數年伴隨著歐盟對華貿易逆差激增而來的也有中歐貿易糾紛。2024年歐盟對中國的貿易逆差超過3480億美元。其中法國對中國的貿易赤字總額超過547億美元，德國對華貿易逆差為669億歐元，約合730億美元。

2018至2025年中國月度電池出口量 （路透社制）

2025年來，歐盟對中國的貿易逆差繼續大幅度擴大。根據中國海關公布的數據，僅僅是2025年前11個月，歐中貿易逆差就達到2668億美元，按年增長19.6%。法國媒體稱2025年法國對華貿易逆差增加到502億歐元，相當於542億美元。

根據德國統計局2026年2月發布的2025年數據，中國對德出口1712億歐元，年增長約4%；德國對華出口818億歐元，年降9.3%，為十年最低水平，這也導致德國對華貿易逆差擴大至893億歐元，也就是1052億美元的貿易逆差。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2025年12月訪華後發出警告：歐中貿易逆差「不可持續」。如果北京未能解決其與歐盟日益擴大的貿易逆差，歐盟可能被迫對中國採取「強硬措施」，包括潛在的關稅。

中國已出口超過650億美元的儲能電池。 （視覺中國）

2026年2月末，德國總理默茨（Friedrich Merz）訪華時沒繞任何彎子，直接提出核心要求：確保雙方的公平合作。默茨口中的「公平合作」指的是減少貿易逆差。

他在2026年2月的慕尼黑安全會議上，當著上百國際政要的面，點名指責中國「系統性利用他國依賴性」，還宣佈世界已進入「大國政治的新時代」，一種「憑借商業來促使變革」的貿易理想主義已然走向終結。

推動供應鏈多元化，減少對華出口依賴，是歐盟主要國家近年來一直在做的。但是從2026年的開年貿易數據看，歐盟的努力顯然成效不大。口頭上說著降低對華依賴，實際上歐盟進口中國商品時比誰都積極。

中國國家主席習近平2026年2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz）。（REUTERS）

改變逆差的措施是出台了不少，但是身體比嘴巴更加誠實。歐洲的對華貿易逆差，本質上是歐洲產業升級的集體困局，是市場競爭的結果。

在競爭中發展，在合作中互相趕超，才是正常的。出現逆差就無法接受，並要求對方解決問題，是弱者思維。不能因為對方太優秀就埋怨不公平，歐盟需要明白沒有哪個國家會站在原地等待歐盟。坐在過去的成果上停滯不前，只會落後。

擴大對華出口，扭轉巨額逆差，歸根結底是要歐盟生產出更多有競爭力的商品。如今，中國對歐洲的出口不再只是襯衫、牙刷這些低附加值的工業品，而是電機、電信設備這些更具科技含量的商品。歐洲市場實際上已經用腳為中國製造投票打分。