星巴克進軍中國27年轉型 合資博裕8000門市改特許經營
撰文：許祺安
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星巴克正式啟動中國市場營運模式重大轉型，宣布完成與博裕資本合資企業，未來將共同營運內地約8000家門市，並逐步由直營轉向特許經營模式，長期目標擴展至2萬家門店。
星巴克總公司4月2日晚間發布公告表示，先前宣布與博裕資本成立的合資企業已正式完成，將共同負責中國市場零售業務。根據條款，該合資公司目前營運約8000家在內地直營門市，未來將逐步過渡至特許經營模式。
星巴克董事長兼首席執行官倪睿安表示，中國仍然是公司最具發展潛力的長期市場之一，並指出與博裕的合作將加速以目標明確、穩健有序的方式實現增長，更好地服務更多顧客，拓展更多城市業務，並鞏固在充滿活力且不斷變化的市場中的領先地位。
回顧合作背景，星巴克早於去年11月宣布與博裕資本達成協議，成立合資企業共同營運中國業務。根據協議內容，博裕資本持有最多60％股權，星巴克保留40％股權，並持續作為品牌與智慧財產權的所有者及授權方。
資料顯示，星巴克自1999年1月進入內地市場，首家門店設於北京國貿，至今已發展27年。博裕資本則創立於2011年，專注私募股權及創投領域，投資版圖涵蓋科技創新、消費零售及醫療健康等，曾投資北京SKP、蜜雪冰城及美團等企業，目前管理資產規模達近百億美元。
內媒《界面新聞》報道，截至本季底，星巴克在內地門店總數為8011家，較去財年同期淨增326家。內地門店數佔星巴克國際門店總數的35％、全球門店總數的20％，顯示其在全球布局中的重要地位。
營運表現方面，星巴克在中國市場仍維持成長動能。根據公司1月28日發布的今財年第一季度財報（截至去年12月28日），中國市場實現淨收入8.23億美元，年增11％，並已連續五季錄得營收成長。