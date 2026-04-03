星巴克進軍中國27年轉型　合資博裕8000門市改特許經營

星巴克正式啟動中國市場營運模式重大轉型，宣布完成與博裕資本合資企業，未來將共同營運內地約8000家門市，並逐步由直營轉向特許經營模式，長期目標擴展至2萬家門店。



星巴克總公司4月2日晚間發布公告表示，先前宣布與博裕資本成立的合資企業已正式完成，將共同負責中國市場零售業務。根據條款，該合資公司目前營運約8000家在內地直營門市，未來將逐步過渡至特許經營模式。

星巴克董事長兼首席執行官倪睿安表示，中國仍然是公司最具發展潛力的長期市場之一，並指出與博裕的合作將加速以目標明確、穩健有序的方式實現增長，更好地服務更多顧客，拓展更多城市業務，並鞏固在充滿活力且不斷變化的市場中的領先地位。

星巴克近年在內地的生意遭遇到了中國本土品牌瑞幸咖啡的高強度競爭。（Reuters）

回顧合作背景，星巴克早於去年11月宣布與博裕資本達成協議，成立合資企業共同營運中國業務。根據協議內容，博裕資本持有最多60％股權，星巴克保留40％股權，並持續作為品牌與智慧財產權的所有者及授權方。

資料顯示，星巴克自1999年1月進入內地市場，首家門店設於北京國貿，至今已發展27年。博裕資本則創立於2011年，專注私募股權及創投領域，投資版圖涵蓋科技創新、消費零售及醫療健康等，曾投資北京SKP、蜜雪冰城及美團等企業，目前管理資產規模達近百億美元。

內媒《界面新聞》報道，截至本季底，星巴克在內地門店總數為8011家，較去財年同期淨增326家。內地門店數佔星巴克國際門店總數的35％、全球門店總數的20％，顯示其在全球布局中的重要地位。

營運表現方面，星巴克在中國市場仍維持成長動能。根據公司1月28日發布的今財年第一季度財報（截至去年12月28日），中國市場實現淨收入8.23億美元，年增11％，並已連續五季錄得營收成長。