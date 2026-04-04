因無錢旅行殘忍劫殺南京的士司機　2男潛逃32年終落網

正義可能遲到，但絕不會缺席。一宗發生在1994年的南京的士司機被害案，歷經警方32年鍥而不捨追查，如今終於告破。當年兩名冷血歹徒在南京遊玩時因身上無錢，便臨時起意、合謀搶劫的士司機並將其殘忍殺害，隨後兩人銷聲匿跡。



案發後，南京警方堅持追兇，終於在今年3月成功將兩名歹徒拘捕歸案。



1994年，南京一名的士司機早搶劫並殘忍殺害。（南京警方）

32年來，南京警方堅持追兇，終於在今年3月將兩名歹徒抓捕歸案。（南京警方）

的士司機命喪車内 警：預謀搶劫殺人

南京警方4月3日發文介紹，1994年8月12日，南京雨花台區一間水泥廠外，一輛紅色車長時間靜靜停靠路邊，有人察覺異樣報警，警方到場後發現司機早已斷氣。當時的警員結合現場勘查，最後判定「這是一宗兩名案犯結夥作案的預謀搶劫殺人案！」

但可惜當年偵查技術條件差，案發地偏僻且案發時間為夜間，有價值的線索寥寥無幾。兩名疑犯得手後棄車逃亡，從此銷聲匿跡。

警方在安徽一家棋牌室抓捕鄭某。（南京警方）

另一名歹徒范某也成功落網。（南京警方）

藉助刑事技術手段 警方追兇32年終有結果

案件的轉折點出現在不久前。藉助新的刑事技術手段，民警成功鎖定一名55歲男子鄭某。隨後南京警方立即跨境奔赴安徽旌德，3月18日在當地一家棋牌室將鄭某抓捕歸案。 鄭某落案後，供出同鄉同黨范某。3月20日民警乘勝追擊，在當地某小區將范某抓獲歸案。

據兩人交代，1994年他們從馬鞍山前往南京遊玩，因身上無錢，便臨時起意，想到搶劫出租車。案發當晚，兩人搶劫的士司機後又殘忍殺害。

之後兩人為躲避追捕，分頭逃亡。鄭某多年來居無定所，只能靠打零工勉強餬口；范某雖然嘗試經商，卻因作賊心虛，始終心神不寧，經營不善，終日躲債過活。

受害人妻子得知兇徒落網後，紅著眼眶向警方致謝「我等這一天，等了整整32年。」