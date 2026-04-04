復活節清明節長假｜大灣區高鐵旅遊專列首開 2400名港人北上暢遊
撰文：吳真銘
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4月3日，廣東鐵青文旅公司組織的G2946次旅遊專列在深圳北站準時發車，目的地為貴州貴陽。同日上午，G4258次、G4032次高鐵旅遊專列相繼駛出，奔赴江西贛州、廣西桂林方向。3趟專列載著約2400名香港旅客，開啟踏青賞花之旅。
據廣鐵集團深圳火車站公眾號發文介紹稱，這3趟專列是粵港澳大灣區今年首批開行的高鐵旅遊專列，標誌著今年「高鐵+文旅」活動從清明假期正式拉開帷幕，為廣大旅客假日出遊搭建起便捷高效的「綠色通道」。
今年清明假期恰逢香港公眾假期，深港兩地及周邊群眾出遊需求集中釋放。深圳鐵路、廣東鐵青文旅公司為精準對接旅客出行需求，於4月3日集中開行三趟高鐵旅遊專列，分別前往貴陽、贛州、桂林三大熱門旅遊方向，讓港籍旅客搭乘高鐵感受祖國大好河山。
文章指出，為確保高鐵專列安全、有序、高效開行，深圳北站加開專用安檢通道、檢票通道，增設志願者40名，協助專列旅客搬運行李、快速安檢、有序進站。
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