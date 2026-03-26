傳日本頂級陪酒女郎與牛郎男友攜毒品入境廣州被捕　最重恐判死刑

近期日本社交平台瘋傳，東京頂級陪酒女郎瑪麗安（Marianne）在中國涉毒被捕。對此，日本政府官員證實確有本國人因涉毒被中國政府拘捕，但並未說明被捕者身份。3月25日，有日本媒體向外交部發言人林劍求證此事，他回應不了解相關情況。



東京陪酒女郎瑪麗安。（網絡圖片）

2日本人涉毒入境廣州被捕 一人保釋一人拘留 中國外交部回應

日本《富士新聞網》報道，今年1月2日，兩名日本人在中國廣州機場因疑似持有毒品，被中國海關拘留。1月5日，日本駐廣州總領事館派人和兩人會面；2月6日，其中一人被保釋。另一人目前仍被拘留，接受中國警方調查。

3月25日，日本內閣官房長官木原誠二在記者會上承認，確實有兩名日本人在廣州機場因涉毒被捕，其中一人至今仍被中國政府扣留。

雖然報道與官方目前均未公開被捕者的姓名，但據日本社交平台消息，其中一名被捕者是東京六本木（東京都港區的中心地帶）俱樂部「JUNGLE TOKYO」的人氣陪酒女瑪麗安（Marianne），另一人是她的牛郎男友。

東京陪酒女郎瑪麗安。（網絡圖片）

東京陪酒女郎瑪麗安。（網絡圖片）

從大企業轉行做陪酒女 稱轉行改變人生

日本社交平台消息稱，瑪麗安曾是CyberAgent（日本最大的網絡廣告代理商）的員工，偶然間得到陪酒女試工機會後，便果斷離職轉行，之後耗費巨資整容、隆胸和抽脂，僅花半年時間，便躍升為六本木俱樂部「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌。

她曾公開表示轉行做陪酒女，徹底改變人生，當時被廣大日本網友封為「陪酒界灰姑娘」。但後來她因與顧客和牛郎吸食毒品，很快成癮，精神狀況卻每況愈下。

瑪麗安整容前後對比。（網絡圖片）

傳走私冰毒入境泰國被捕 賄賂泰警逃脫

日本社交平台消息稱，瑪麗安去年就因為在KTV裡跟牛郎男友嗑藥被警方調查過。而去年年底，她和一名來自歌舞伎町的牛郎男友及兩名友人前往泰國參與跨年派對，這夥人走私冰毒到泰國，並被當局逮捕。但因瑪麗安賄賂泰國警方，他們相安無事離開泰國。

之後，瑪麗安和牛郎男友飛往中國，但疑似因隨身攜帶冰毒、可卡因、大麻等毒品，在廣州機場被逮捕。

有日本網民注意到，瑪麗安上次在IG發布動態是在去年12月27日，之後帳號再未更新。比對過往每個月多次發文的頻率，如今3個月不見蹤影，明顯不合理，猜測她確實與傳聞說的在中國出事了。

據傳瑪麗安和牛郎男友曾因走私冰毒入境泰國被捕。（網絡圖片）

中國毒品法極嚴 若定罪恐面臨重刑

日本社交平台消息稱，被捕兩人可能就是瑪麗安與其牛郎男友，且交保者疑似就是瑪麗安本人。若他們涉毒罪名成立，恐難逃長期監禁甚至死刑。

眾所周知，中國是世界上對毒品犯罪懲治最嚴厲的國家之一。日本駐華大使館曾發佈公告，提醒日本公民切勿在中國境內涉毒和運毒，並透露此前曾有8名日本人因涉毒而在中國被執行死刑。

日本網民點讚中國禁毒力度。（網絡圖片）

而對於瑪麗安疑因涉毒在中國被捕，日本網民則是紛紛點讚中國的禁毒力度，「中國對毒品的管控極為嚴格」、「如果她真的因為涉毒而被捕，那真的是犯下彌天大罪了」、 「希望她真的被判死刑」。