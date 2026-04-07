蘇州校巴保母胡友平捨生護日籍母子遭捅死　官方公布生前最後畫面

2024年6月24日下午4時許，蘇州一名日籍母親和她3歲的兒子在距離蘇州日本人外籍人員子女學校1公里處公車站等待校巴時，一名中國籍男子突然揮刀襲擊該母子，校巴保母胡友平見狀出面攔阻不幸犧牲。今年清明節前，中共中央政法委發佈見義勇為相關影片，其中就包括胡友平生前最後畫面。



圖為江蘇省蘇州市蘇州日本人學校。（X/ @SydneyDaddy1）

影片公佈了身穿橙色反光背心的胡友平，在校車旁馬路上受傷倒地的畫面。（影片截圖）

據《南方都市報》報道，清明節前夕，中共中央政法委上周五（4月3日）在微信公眾號發佈影片，向見義勇為犧牲者致敬，其中包括胡友平。

據此前報道，有涉事日籍成年傷者陳述，疑犯行兇時，胡友平阻攔並被刺傷倒地，其兒子得以趁機躲開。現場目擊市民看到，胡友平先是拉住疑犯，又從身後抱住對方，疑犯反手將她刺傷，致其倒地後仍繼續追刺時，被市民、途經司機和巡警制服在馬路上。目擊市民表示，如果當時疑犯沒有被攔住，將會有更多人受傷。

影片從2分18秒開始介紹胡友平事迹，讚揚她以弱小身軀從背後死死抱住兇徒，「用生命為20多名孩童築起堅不可摧的安全屏障」。影片公佈了身穿橙色反光背心的胡友平，在校車旁馬路上受傷倒地的畫面。兇徒在一旁被制服。

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日本共同社此前報道，江蘇省蘇州市中級人民法院1月23日就2024年6月日本母子遇襲案作出判決，50多歲中國籍男子故意殺人罪成立，被判處死刑。日媒報道稱，死刑判決已於4月16日執行完畢。判決書指出，犯罪動機是因債務而無差別犯罪，但是否針對日本人仍不清楚。

據《南方都市報》報道，2025年7月21日，第十五屆全國見義勇為英雄模範（含群體）名單公佈，8名個人和2個群體獲「全國見義勇為英雄」稱號，其中，阻止行兇被刺離世的蘇州55歲女性市民胡友平獲「全國見義勇為英雄」稱號。