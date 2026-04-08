Palantir高層指美國如二戰德國：若中美衝突　武器儲備僅夠撐8日

近日，美國大數據分析公司Palantir技術總監（CTO）桑卡爾（Shyam Sankar）接受美媒Fox News（霍士新聞頻道）採訪時表示，如果美國與中國發生衝突，美國現有的武器儲備僅能維持8天。他以俄烏衝突為例佐證觀點，稱當前中國佔據大規模生產優勢，美國反倒類似二戰時產量不足的德國。



全球最大的航空母艦－美國海軍福特級核動力航空母艦「福特」號（CVN 78）。（Reuters）

Fox News 4月1日報道，桑卡爾指出，美國對軍事威懾的戰略計算存在嚴重錯誤，過度依賴武器庫存而非生產能力，「一旦與中國爆發高強度戰爭，美軍武器僅夠維持8天使用。」

桑卡爾（Shyam Sankar）指出，美國對軍事威懾的戰略計算存在嚴重錯誤，過度依賴武器庫存而非生產能力。(Getty)

圖為美國人工智能企業Palantir的標誌。（Reuters）

他舉例「俄烏衝突」已經證明美國對威懾的戰略計算出現了「偏差」，「我們曾以為，靠武器庫存就能形成威懾。但俄烏衝突給了我們教訓，短短10周的戰鬥，我們就消耗掉了相當於10年產量的彈藥。這說明真正關鍵的是擴充庫存的能力，是工廠產能。」

桑卡爾指出美國武器產量極低、增速緩慢，這樣實力無法對任何國家形成有效震懾。「既吝於使用現有武器，又憂心難以補充庫存。一旦與中國爆發高強度衝突，美國現有的武器儲備僅能維持大約8天的作戰需求。」

俄烏戰爭：圖為2025年3月11日，莫斯科遭烏克蘭無人機大規模攻擊後，有民居起火。（Reuters）

桑卡爾又舉例第二次世界大戰，認為當年的德國雖有先進武器，但產量遠低於美國。如今角色互換，中國在產能領域處於頂尖水平，美國反倒變得像當年的德國。

他進一步指出「全球化」是一個核心謊言。他認為，過去數十年美國將生產外包、僅保留創新的做法，正削弱國家的競爭力。美國人失去了在製造過程中提升效率與技術迭代的動力，這是製造業外遷帶來的長期國安威脅。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令，設法帶回製造業、推動再工業化。（Reuters）

最後，桑卡爾又認為中國嚴重低估美國的「民族精神」（American spirit），直言美國雖然目前在忍氣吞聲，但一旦跨過臨界點，將會以「憤怒」反擊。

針對如何反擊，桑卡爾將希望寄託於人工智能能夠幫助美國重振製造業實力，實現武器產量超越對手，美國可以從中國的軍事佈局中吸取經驗，最重要的一點，是認清創新與生產力密不可分。