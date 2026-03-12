AirAsia香港地勤涉歧視被炒　內地客拍片指其挑釁稱｢不是中國人｣

近日，一名內地女子在社交平台發片投訴稱，她在香港國際機場遭到亞洲航空（簡稱亞航，AirAsia）公司地勤人員的粗魯對待，指對方對說普通話的內地人有嚴重的歧視行為，更聲稱「不是中國人」。事後亞航表示，涉事員工已被解僱。



內地乘客投訴香港機場地勤歧視。（網絡圖片）

女乘客：聘用這樣員工是對整個大陸挑釁

這名女乘客在影片中自述，在乘坐香港飛往吉隆坡的亞航AK137航班時，被一名地勤粗魯對待。她指該名地勤是「本地香港人」，對方當眾大聲宣稱自己「不是中國人」、「我忘了我是中國人」。期間，她更喊話亞航「如果你們聘用這樣員工，是對整個大陸地區的挑釁」。

但對於因為何事引發爭執，女乘客未完整交代事發經過。

亞航：地勤在溝通中使用不當用語

隨後影片一度登上微博熱搜，引發爭議。3月10日，亞洲航空有關負責人回應內媒《南方都市報》查詢，指涉事地勤與女乘客在溝通時使用不當用語，才導致不愉快情況的發生。

《南方都市報》報道，亞航對事件開展核查。經了解，當時這名女乘客自述身體不適，提出終止行程並提取行李，其同行人決定繼續行程。過後，她狀態改善決定恢復行程。基於對其健康狀況的審慎評估及現場保障需求，亞航地面人員安排其最後登機。在溝通過程中，一名地勤人員使用不當用語，導致了不愉快情況的發生。

據了解，涉事人員是亞航在香港國際機場合作的地服代理公司員工，調查後已被解僱。

針對此事，亞洲航空中國區總經理湯汀表示：「任何代表亞航形象出現在旅客面前的工作人員，都承載着旅客對我們的期待與信任，均應恪守服務準則、尊重每一位旅客。對於此次事件給旅客帶來的不佳出行體驗，我們深感抱歉。亞航承諾將進一步與各地服代理公司保持緊密溝通，確保各地後續服務流程更加規範，努力提升服務的一致性與專業性，杜絕類似情況再次發生。」