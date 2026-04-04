上海交大宣傳片稱男生敲代碼、女生變寶媽　遭批性別歧視

近日，上海交通大學推出130周年校慶微電影《東川路800號》中，一段「電競大神敲上了代碼，舞台C位變成了寶媽」的文案引發爭議。出鏡該片段的女演員公開怒斥，稱不清楚會配上此文案。目前，相關影片已下架，上海交大融媒體中心在交大論壇上發佈致歉聲明。



宣傳片文案引不滿 官方下架影片並致歉

《荔枝新聞》報道，3月30日，上海交通大學為慶祝130周年校慶，推出了一部青春文藝版微電影《東川路800號》，影片以一位步入職場的男性為第一視角代入，回溯了在交大校園內學習生活的場景。其中，在描述從校園到社會的身份變化時，文案寫道「電競大神敲上了代碼，舞台C位變成了寶媽」，引發了出演該片的女演員及許多網民的不滿。

爭議文案。（影片截圖）

爭議文案。（影片截圖）

出演該片段的女演員表示非常憤怒，「本來只是拍攝一個精彩的社團瞬間，然後就變成寶媽了。上一秒男生是電競大神，長大後變成敲代碼的，講的是職業發展。到了女生，無論是在舞台、學業上多麼發光發熱，最後的身份只有寶媽。」

+ 1

目前，官方已刪除涉事影片。另據《南方都市報》報道，4月1日，一位上海交大學生表示，校融媒體中心在校園論壇上發佈致歉聲明：「我們出品的微電影《東川路800號》，因把關不嚴，工作疏漏引發社會關注，謹致以最誠懇的歉意。目前，相關影片已下架，我們與參演同學進行了溝通並真誠道歉，盡全力降低影響。」

目前，官方已刪除涉事影片。（上海交通大學影音號）

校融媒體中心在校園論壇上發佈致歉聲明。（抖音@564998214）

網民怒批：邏輯不對等、刻板印象

上海交通大學（簡稱上海交大、交大）屬「華東五校」及首批「985工程」院校。（上海交通大學迎新網）

該事件引發網民熱議，其爭議焦點在於宣傳文案將「敲代碼」與「寶媽」並列，「敘事邏輯不對等」。有人表示，文案應該對應展現男性和女性的興趣與職業，但「寶媽是一種值得尊重的社會身份，不是職業，校園宣傳片理應呈現女性的職業可能性。」還有人表示「電競大神只能寫代碼」是刻板印象，「感覺寫這個文案的人既不懂遊戲也不懂寫代碼。」