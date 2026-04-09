內蒙古自由貿易試驗區正式設立　聚焦新能源、國際貿易等產業

據《央視新聞》報道，今日（9日），國務院印發的《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》對外發佈。這意味着，中國自貿試驗區增加至23個。



内蒙古自貿試驗區的實施範圍119.74平方公里，涵蓋三個片區。（内蒙古新聞廣播）

實施範圍119.74平方公里 涵蓋三個片區

總體方案指出，自貿試驗區的實施範圍119.74平方公里，涵蓋三個片區：呼和浩特片區76.28平方公里（含呼和浩特綜合保稅區0.88平方公里），滿洲里片區25.11平方公里（含滿洲里綜合保稅區1.44平方公里），二連浩特片區18.35平方公里。

重點發展新能源、生物醫藥、國際貿易等產業

三個片區中，呼和浩特片區重點發展新能源、新材料、生物醫藥、新一代信息技術等戰略性新興產業及綠色農畜產品加工、乳業等特色產業，積極培育商貿物流、數字經濟、科技服務、會展、文旅等現代服務業。

滿洲里片區重點發展進口資源落地加工、跨境旅遊、跨境金融、口岸服務等特色產業，打造輻射東北亞和歐洲的重要窗口、中俄蒙開放合作的重要平台。

二連浩特片區重點發展國際貿易、國際物流、跨境旅遊、國際醫療等特色產業，打造中蒙俄經濟走廊的重要樞紐、與周邊國家友好合作的示範樣板。

總體方案指出，要把自貿試驗區「建設成為新時代改革開放新高地，助推內蒙古經濟高質量發展，增進邊疆民族地區民生福祉，助力全方位建設『模範自治區』」。

方案也提出，賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權，鼓勵先行先試，在更廣領域、更深層次開展首創性、集成式、差別化探索。明確了創新發展邊民互市貿易、強化國際物流服務功能、提高科技成果轉化應用效能、拓展多領域對外交流等19個方面改革創新舉措。

同時方案也強調，要堅持和加強黨的全面領導，樹立和踐行正確政績觀，把黨風廉政建設貫穿自貿試驗區建設全過程。