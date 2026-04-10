習鄭會｜鄭麗文與習近平會談後發表三方向五主張：國民黨責無旁貸

國民黨主席鄭麗文今日（10日）上午與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。兩人在握手後發表公開講話，隨即閉門會談，下午2點半鄭麗文將率國民黨務主管於北京中國大飯店舉行中外記者會。



鄭麗文在中外記者會上表示，此次的會面是共同的為兩岸、為台灣、為全世界釋出的清楚訊息，所以今天早上一切的安排也特別的順暢，她指出會談時候談話的主要的重點是提出了雙方有三個可以共同努力的方向，「第一個是致力維護中華歷史宏揚中華文化、第二是致力增進共同體制推動交流合作、第三是致力邁向美好兩岸強化民生樂利。」



被問到與習近平會談有共同目標是和平統一？鄭麗文回應，習近平有說，社會制度雖然不同，但民族血脈不可切斷，制度不同不該是分裂藉口，這是很善意的釋出，兩岸存在很多不同，但台灣跟大陸的成就都是偉大成就，彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」



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鄭麗文指出，在會談時也特別提出兩岸造福民生的期許，共有五點主張，「第一點是推動兩岸關係的和平發展、第二點是謀求恢復兩岸的協商機制、第三是維護台海和平穩定增進兩岸的互惠互利、第四在政治互信中增進台灣國際活動空間、第五是持續發揮國共兩黨溝通平台的功能。」

鄭麗文指出，今天具體的溝通時隔中斷十年的兩岸關係螺旋惡意上升，她覺得此次的會面有非常重大的關鍵，「我們兩岸人民可以相信，只要我們出發點是好的是對的，兩岸的國民發展，絕對是充滿了樂觀正向發展的可能性，所以今天成功的邁出了這一步，而接下來需要更多人共同的努力，國民黨責無旁貸。」

國民黨主席鄭麗文今日（10日）上午與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。（新華社）

鄭麗文提到，日前造訪中山陵時看到三民主義，民族、民權、民生，當年建造中山陵時，就強調民族民權是為了民生，訪問上海時也看到習近平的期待，上海是人民城市，希望上海的繁華都是為了人民而做，「兩岸也為了讓所有人過上好日子，這是樸素的願望，不管中間任何阻攔，只要初衷是對的，未來就能開花結果。」

外媒NBC問到，有共同目標是和平統一？鄭麗文則回應，會談過程中彰顯的是同為中華民族的感情，習近平尊重也認可台灣的生活制度，同樣也希望能夠肯定大陸的發展，希望兩岸不要發生衝突，兩岸一家親，冰凍三尺非一日之寒，需要堅定的未來，共同的團結奮鬥，實現中華民族的偉大復興，過程中一件一件做，這條路一步一步走。

鄭麗文稱，「這點上我跟習近平很務實，希望一步一步，社會制度雖然不同，但民族血脈不可切斷，制度不同不該是分裂藉口，這是很善意的釋出，兩岸存在很多不同，但台灣跟大陸的成就都是偉大成就，彼此學習跟合作，兩岸已有的成就繼續擴大，造福人類，希望鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」