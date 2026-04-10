習鄭會｜國民黨訪問團最大亮點！30歲國際部主任被封「美女刺客」

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程訪陸，展開6天5夜的「2026和平之旅」，4月10日上午在北京會見習近平。據了解，出席習鄭會的包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑等，及國民黨訪問團全團14名成員。



其中國民黨國際事務部主任董佳瑜意外因一篇文章爆紅，文中稱讚她優秀的學經歷，並稱年僅30歲的她是國民黨訪問團的「殺手鐧」，最後更肯定鄭麗文的用人邏輯。



國民黨國際事務部主任董佳瑜（Instagram@董佳瑜）

國民黨國際事務部主任董佳瑜（Instagram@董佳瑜）

該網絡熱門文章提到，「鄭麗文14人訪陸團名單公布，全網都在盯三個副主席。很多人以為重頭戲在老一輩身上。錯了！真正的殺手鐧是一個30歲的姑娘──董佳瑜，上海念完小學到高中，紐約大學三個學位，劍橋碩士，哈佛法學博士，國民黨把她塞進團裡，這是在給民進黨上課！」

文章續指出，「董佳瑜的爹是上海台商，她打小就在上海生活，小學，初中（，高中全在那兒念的」，同時詳列她的學歷。文章還提到，「鄭麗文去年11月點她當國際事務部主任，島內輿論直接炸了。30歲的一級主管，國民黨幾十年都沒出過這麼年輕的」。

文章接著指出，「你仔細看她的底牌就明白了：在大陸生活十幾年，比絕大多數台灣政客都懂大陸怎麼運轉；在英美頂級學府泡了七、八年，國際政治和法律門兒清（北京方言，指透徹了解）。 兩岸關係加國際博弈，她一個人能覆蓋兩條線，鄭麗文這步棋走得太精準了」。

據《中國評論新聞網》報導，董佳瑜被形容為「新生代美女刺客」，曾在主席選舉期間，力挺郝龍斌，後來則被延攬，成為國民黨國際部主任，其父親為台商，曾讀上實劍橋國際高中部。

據國民黨網站，董佳瑜的學歷亮眼，曾在紐約大學讀心理學，還是劍橋國際關係碩士、哈佛法學院博士。

董佳瑜學經歷亮眼。（國民黨網站）

習鄭會國民黨團14人全員出席

陪同出席「習鄭會」的人員包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源等，即含鄭麗文在內全團14名成員。據了解，閉門會議結束後，鄭麗文將親自舉行中外記者會，說明會談成果。

根據國民黨公布的訪問團成員名單顯示，本次隨行的有副主席兼秘書長李乾龍；副主席張榮恭、蕭旭岑；智庫副董事長李鴻源；中央評議會主席團主席蘇起、袁健生；黨主席特別顧問李德維；文傳會主委尹乃菁；大陸事務部主任張雅屏；青年事務發展委員會主委連勝武；國民黨發言人江怡臻；國際事務部主任董佳瑜；黨務顧問雷宏毅。