習鄭會｜人民日報：中國人要幫中國人　歡迎有利兩岸和平發展主張

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平4月10日舉行會見，為時隔10年後國共兩黨領導人再度聚首。內地三大官方媒體隨即發表評論，其中《人民日報》指出，此次會見釋放出明確政治信號，強調在「九二共識」與反對「台獨」的共同基礎上，兩岸應由中國人自行掌握未來發展方向。



《人民日報》4月11日在頭版頭題刊登相關消息，並在第4版刊出署名「鍾一平」、題為「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」的評論文章。「鍾一平」為《人民日報》編輯部筆名，象徵中共中央一級事務評論。

評論指出，時隔10年，國民黨主席再次率團訪問中國大陸，是新形勢下國共兩黨交流對話的重要一環，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸同胞共同願望，符合中華民族根本利益。文中並強調，國共兩黨加強交流對話，對維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展具有重要意義。

對於兩岸互動方式，評論表示，實踐充分證明，一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗、歪曲認同的工具，並指相互尊重、加強交流、深化融合，兩岸中國人完全有能力解決台灣問題，推動關係向前發展。

在立場表述上，《人民日報》重申對「台獨」的強硬態度，指出「沒有人比我們更希望兩岸關係好，希望台灣同胞能過上和平、安寧、富足的好日子。但對於任何『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將予以迎頭痛擊。『台獨』帶不來和平與繁榮，而家和才能萬事興。」

評論進一步指出，此次會見釋放的重要訊號在於，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，「中國人要幫中國人」，歡迎任何有利於兩岸關係和平發展的主張，會盡力去做任何有利於兩岸關係和平發展的事。

文章最後強調，只要兩岸同胞增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對台獨分裂與外來干涉，相向而行，就能把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

除《人民日報》外，《新華社》亦發表評論指出，兩岸同胞「都是中國人、是一家人」，「沒有人比我們更希望家園安寧、家人幸福。」並強調台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，決不姑息、決不容忍。堅持九二共識，堅決打擊台獨分裂，才能維護台海和平穩定。

此外，中央廣播電視總台旗下新媒體「看台海」亦刊出海峽時評稱，無論國際形勢或台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變，並指這顯示出在解決台灣問題與推進國家統一上的戰略自信和戰略耐心。