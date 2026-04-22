駐美大使謝鋒談中美稱：中國大蒜做夢沒想到會被列為國家安全威脅

4月20日，中國駐美國大使謝鋒在第56屆世界貿易中心協會全球商業論壇開幕式上發表主旨演時談及中美關係中的國家安全邊界時說，維護國家安全天經地義，但不能泛化、濫用，不能把國家安全當成一個筐，他更舉例，「中國大蒜更是做夢也沒想到有朝一日會被列為『國家安全威脅』」。



有分析指，謝鋒應是影射2024年12月，美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）要求調查中國大蒜進口。據路透社報道，史考特指中國低價大蒜衝擊美國蒜農，並聯繫到食品安全、勞工問題、和美國「經濟安全」的威脅。不過，並沒有公告顯示美國政府正式列管中國大蒜為威脅國安的商品。



中國駐美國大使謝鋒。（觀察者網）

謝鋒在演講時指出，中美經貿科技合作應回歸常識與理性。他舉例，中國電動汽車不明白為何被單挑出來授予「帶輪子的數據收集器」的惡名，中國起重機至今不知道所謂的間諜裝置究竟安裝在自身哪個部位，中國大蒜更是做夢也沒想到有朝一日會被列為「國家安全威脅」。

據了解，關於中國起重機被懷疑藏有「間諜裝置」，應是回應美國2024年以來對中國製造港口岸橋的安全調查；美方曾聲稱部分設備含有不屬於正常操作所需的通訊裝置，並據此強化審查。

2025年6月26日，比亞迪 Shark6多功能電動車亮相由FutureDrive AutoShows主辦的墨爾本電動車展。（Getty）

而電動車應是指，2025年美國商務部已發布最終規則，限制與中國有關的聯網汽車及其軟硬件進入美國市場，理由是這些車輛帶有攝像頭、麥克風和聯網系統，可能收集敏感數據，或者被遠程操控。

謝鋒批評，這種草木皆兵的臆想，缺乏起碼的常識，更經不住事實檢驗，只會破壞全球產供鏈穩定和創新活力，損人不利己。

謝鋒表示，「國家安全」、這把尺子應該回歸它應有的刻度，少一些捕風捉影的猜忌和別有用心的抹黑，多一些基於市場規則和商業邏輯的理性，這樣才能真正釋放兩國合作的巨大潛力。