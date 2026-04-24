渝企出海｜探訪｢摩托之都｣重慶　企業如何走出去？香港如何助力？

「春之生機·渝企出海——境外媒體重慶行」4月19日至22日在重慶舉行，參訪團到訪包括電單車企業、人工智能企業等多家企業實地了解重慶產業的最新發展，探討渝港澳可以如何推動經貿合作，推動重慶企業拓展海外市場。



重慶汽車、電單車出口增長龐大

重慶被譽為中國的「摩托之都」，來自重慶的「張雪機車」在世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站兩連冠，打破歐美日品牌長時間壟斷，令當地的電單車產業備受關注。

據重慶海關最新數據，重慶外貿進出口總值在2026年第一季度刷新歷史同期新高，出口總值達1537.2億元（人民幣，下同），增長27%。汽車、電單車等分別出口132.3億元、71億元，分別增長70.5%、8.8%。

重慶虯龍科技有限公司研發的電動越野電單車。（朱加樟攝）

摩托之都：擁有完整電單車產業鏈

重慶是中國內地最大的電單車生產基地，擁有完整的電單車產業鏈。強大而又集中的電單車產業鏈，讓當地的電單車能快速進行研發和迭代。

參訪團到訪的重慶虯龍科技有限公司專注於電動越野電單車的研發和生產，截至2025年，企業產量逼近20萬台，海外出口佔比達50%，產品銷售至包括歐美的全球60多個國家和地區。工作人員表示，因應國際貿易環境變化，虯龍科技加速推進在東南亞及非洲市場的業務發展，也正透過香港尋找更多合作伙伴。

重慶虯龍科技有限公司的生產車間。（朱加樟攝）

隆鑫通用動力股份有限公司則專注於動力系統研發與製造，其通用動力機械產品及電單車遠銷至80餘個國家和地區，並與寶馬等國際知名企業達成合作。該公司一方面通過與國際品牌代工合作，積累技術與口碑；另一方面在南美、東南亞等新興市場培育自主品牌，在海外樹立品牌形象。

隆鑫通用動力股份有限公司與寶馬等國際知名企業合作生產電單車。（朱加樟攝）

而重慶尚峰科技有限公司則專注三輪電單車及特種車輛的研發、製造與出口，2025年首次開拓海外市場，便將1.6萬部三輪電單車銷往全球30多個國家和地區，實現營收近1億元。

重慶尚峰科技有限公司專注三輪電單車的研發和製造。（朱加樟攝）

大渡口區擁有完善的電單車產業配套基礎，目前當地已匯聚42家汽車及電單車規上企業，本地產業配套率高達85%。大渡口區政府表示，未來將加強與大灣區合作，推動當地的產品融入供應鏈，並鼓勵企業在香港設立海外分銷中心與品牌體驗店，打通「粵港澳中轉+全球輻射」物流鏈。

除了電單車產業外，重慶還布局人工智能產業。重慶中科搖櫓船信息科技有限公司專注於光學與人工智能技術融合，主營機械視覺器件、智能傳感硬件、工業機械人等，去年入選《財富》2025年中國科技50強。公司的首席科學家王建力表示，公司計劃赴港上市，指「香港作為國際金融中心，是企業連接全球市場的重要窗口」。

重慶中科搖櫓船信息科技有限公司主營機械視覺器件。（朱加樟攝）

完整物流產業成連接內地和世界「大動脈」

重慶完整的物流產業也為渝企產品出口提供巨大便利。位於沙坪壩區的重慶國際物流樞紐園區和位於江津區的重慶樞紐港產業園均是連接內地和世界的「大動脈」。

重慶國際物流樞紐園區是中歐班列、西部陸海新通道的發源地，陸上通過中歐班列聯結亞歐近40個國家的110多個城市，海上依託西部陸海新通道鐵海聯運班列通達全球120多個國家和地區的500多個港口。而重慶樞紐港產業園則銜接長江黃金水道和西部陸海新通道，串聯中國內地西部內陸腹地和東盟市場前沿。

重慶樞紐港產業園是連接內地和世界的「大動脈」。（朱加樟攝）

粵港澳大灣區商業聯合會會長：香港資金可參與重慶發展

對於香港如何助力渝企出海，粵港澳大灣區商業聯合會會長、重慶政府港澳顧問李煒接受採訪表示，當前世界局勢動盪，全世界資金湧入香港是重大趨勢，重慶在機械人、低空經濟、文旅等產業潛力巨大，香港資金可以投入參與其中。

李煒又表示，內地的優質企業要去國外發展時，跟香港優質的服務企業「一起出海」會「比較安全，也比較有信心」。他又認為香港跟國外信息互通，可以把外資外企引進重慶，重慶在國際上的地位可藉此提升。

東亞銀行重慶分行行長：境內外分行聯動助力渝企出海

作為港資銀行，東亞銀行重慶分行行長王騫受採訪時介紹，東亞銀行在境外的布局圍繞華人活躍的區域，在渝企出海過程中，東亞銀行可以通過境內外分行聯動為企業提供服務。

王騫又稱，例如重慶的電商企業將產品賣給亞馬遜時，東亞銀行會協助處理海外倉的融資問題。另外，當地企業的新能源汽車出口到歐洲市場時，東亞銀行也會負責出口信貸。

戴德梁行重慶總經理：重慶服務業正加速出海

除了製造業外，重慶的服務業出海也不容忽視。戴德梁行重慶總經理魏曉龍受採訪時透露，重慶的汽車和機械製造等產業都是最早走出去的。近年來，重慶的服務業也在加速出海，例如重慶許多餐飲品牌已經在全國各地完成業務布局，如果想要尋找新的增長空間，就必須拓展海外新興市場。

魏曉龍又指，外國的法律和消費習慣與國內不同，重慶企業在出海前需要進行仔細的市場研究。公司在幫助出海企業選擇門店或者旗艦店時，會了解當地租約、業主習慣和市場規矩，以協助重慶企業適應當地。

「四季新韻·感知重慶」境外媒體重慶行交流活動啟動儀式21日晚上舉行。

「四季新韻·感知重慶」境外媒體重慶行交流活動啟動儀式21日晚上舉行。此次活動由市委宣傳部主辦，組織開展10項媒體交流活動，「春之生機·渝企出海——境外媒體重慶行」即為其中之一。

重慶市委宣傳部副部長張瓊在啟動儀式上表示，希望藉助國際媒體行，讓香港出海專班及工商界代表深入了解重慶「33618」現代製造業集群的出海實力，並助力重慶企業融入全球產業鏈與價值鏈。