解放軍電動滑板投入實戰　槍械脫手凌空獵殺　無人軍團海陸空集結

近日，解放軍一系列國產無人化裝備集中亮相，展示了覆蓋「海陸空」全域的智能化作戰實力。從具備語音及手勢操控功能的「機器狼群」，到能夠精準清剿目標的「無人飛槍」，再到可深海潛行上千公里的「魔鬼魚」仿生潛水器，中國「無人軍團」正加速從實驗室走向戰場。第83集團軍某旅近日已率先裝備全地形電動滑板車等新型器械進行協同作戰，顯示基層部隊的裝備智能化已邁向新階段。



據央視新聞報道，中國最新一代機器狼群已實現任務分工化，包括負責偵察的「暗影」、負責打擊的「浴血」及負責保障的「極地」。這群「機器狼」不僅能實時共享戰場信息，更支持語音遙控及手勢操控。在最新演練中，機器狼更首次與「一體化無人飛槍」完成空地協同，由無人機在空中鎖定敵人，地面狼群則進行清剿，實現「狼性作戰」的新高度。

在低空領域，「無人飛槍」成為隱蔽獵殺的利器。這款裝備讓槍械脫離人手直接「上天」，內置18.4毫米口徑霰彈槍或9毫米衝鋒槍。另一款六旋翼吊艙無人飛槍則掛載191自動步槍及100發彈鼓，可在200米外動態調整射擊姿態，精準命中地面目標。

地面力量方面，VU-T10無人裝甲車集成了30毫米速射砲、7.62毫米機槍及反坦克導彈，具備強電磁干擾環境下的自主導航與識敵能力。而備受關注的「阿特拉斯」無人機蜂群系統，則展示了極強的集體智慧。報道指出，該系統僅需一名技術人員，即可輕鬆操控多達96架無人機。蜂群採用3秒一發的間隔機制發射，能自主識別並精準命中靶心，完成大規模、全自主的協同偵察與打擊。

在高空長航時領域，國產「彩虹-7」無人機展示了高度智能化的滑跑與起飛程序。從對準起飛線到規避跑道障礙物，均由飛控系統實時校準與自主匹配參數，無需人工干預。

無人機蜂群發射。

「魔鬼魚」潛伏深海千公里 無人艇隊排兵佈陣

中國無人艇編隊還展示了在無人駕駛狀態下的自主編隊與靈活避障能力。每艘無人艇均具備「思考」能力，能根據指令自動為編隊劃定最優路線，甚至透過集群控制系統進行「排兵佈陣」，對目標實施包抄圍堵或撞擊攔截。

而在幽暗的深海，仿生蝠鲼（俗稱魔鬼魚）柔體潛水器正發揮「隱形守護者」的作用。據報道，這款「翱翔」V型潛水器在能見度不足1米的水域仍能精準探測爆炸物。其續航能力驚人，透過調節浮力滑行，航程可達上千公里。即使切斷有線通信，多隻仿生蝠鲼亦能組成聲呐「局域網」，將衛星信號轉化為聲呐信號直達深海，確保在複雜的海底環境中永不迷路。