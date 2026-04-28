首批上海踩線團乘船抵達金門 業者盼開放廣東等地陸客觀光
撰文：盛昀
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今年2月，大陸文化和旅遊部宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。綜合台媒《中央社》《聯合報》報道，4月27日，首批「上海旅遊協會金門踩線交流團」4月27日搭乘小三通船班抵金門水頭碼頭，展開3天行程。有當地旅遊業者表示，也希望可以盡快開放「海西四省」（福建、江西、浙江、廣東）的陸客觀光。
金門縣政府副縣長陳祥麟介紹，此次交流主要在於讓上海業界實地了解金門旅遊環境，為後續市場開發奠定基礎。他指出，隨著上海納入開放範圍，金門旅遊客源可望由過去以福建為主，進一步拓展至長三角地區。
金門縣府說明，此次踩線團共11人，由上海市旅遊行業協會秘書長許婷領軍，成員包含上海中旅、東上海、春秋、國旅、錦江及中國青年旅行社等大型業者代表，並有攜程等線上旅遊平台參與，主要針對金門戰地文化、酒廠資源及在地旅遊產品進行考察與交流。
陳祥麟表示，踩線團返回上海後將規畫旅遊產品，金門也將持續與台北及大陸相關部會溝通，期盼盡速促成上海居民赴金門旅遊正式成行。金門觀光處指出，為迎接上海客群，縣府已規劃一系列行銷活動，將於近期赴上海辦理旅遊推廣並與業者交流。
據《中時新聞網》報道，有金門旅遊業者指出，上海離廈門太遠，轉運耗時及成本高、效益有限，仍盼盡快開放「海西四省」（福建、江西、浙江、廣東）的陸客，更有助於整體觀光發展。
此前報道
據大陸文化和旅遊部官網2月4日消息，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。
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