可載1.08萬輛車！全球最大汽車運輸船在廣州南沙命名交付

4月28日，中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造的全球首艘10800車汽車運輸船（PCTC）「格羅唯視領航」輪，在廣州南沙命名交付。



該船單船最大裝車量達10,800輛，刷新全球同類船舶運力紀錄。該船交付後，將由韓國現代物流有限公司運營。



全球首艘10800車汽車運輸船在廣州南沙命名交付。（廣州日報）

全球首艘10800車汽車運輸船在廣州南沙命名交付。（廣州日報）

全球首艘10800車汽車運輸船在廣州南沙命名交付。（廣州日報）

「海上立體車庫」刷新運力紀錄

據新華社報道，「格羅唯視 領航」輪由中船集團上海船舶研究設計院設計，總長230米，型寬40米，設計吃水10.5米，設計航速19節，採用LNG/燃油雙燃料推進系統，滿足國際海事組織TierⅢ排放標準，具有綠色環保、節能高效、安全可靠等特點。

該船單船最大裝車量達10800輛，刷新全球同類船舶運力紀錄，標誌着中國高端船舶製造能力實現新突破，為全球航運業綠色低碳轉型提供了「中國方案」。

該船設計14層車庫甲板，可靈活裝載電動汽車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型，單船最大裝車量達10800輛。按5米一台標準車計算，所裝載的車輛首尾相連，超過50公里長，是名副其實的「海上巨無霸」。該船交付後，將由韓國現代物流有限公司運營。

邊檢海事聯動護航「巨輪出海」

據《廣州日報》報道，作為船舶試航保障交付及安全運營的重要單位，南沙邊檢站與廣州海事部門主動推進前服務，為此次引進的世界級船舶的順利交付和出境首航提供了全流程。

南沙邊檢站創新運用新造船「智速驗放」通關模式，通過「前置審核+分段查驗+科技驗放」一體化方法，深度整合隊伍申報、人員報備、出境查驗等全鏈條業務。據測算，該模式使整體通關時間較傳統模式壓縮約30%。

南沙邊檢站執勤二隊教導員劉輝軍表示，站內實行7×24小時在線服務，精準對接企業在施工、試航、出境等階段的20餘項需求實際，徹底降低運營成本、掃清通關障礙。

廣州海事局前期開闢「綠色通道」，辦理試航及交付高效海事前期指令。 針對該船雙燃料動力特性及大型船舶泊船特點，海事執法人員登輪開展全面安全排查，重點落實了消防、救生、防感染設備及船員適任資格，並運用智慧海事平台、無人機無人機等立體化監管手段，科學規劃停泊碼頭，加強周邊交通疏導，確保船舶適航、船員適任。