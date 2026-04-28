曾威脅機場乘客｢回南昌有你好瞧的｣　副部級洪禮和受賄等罪判20年

4月28日，福建省福州市中級人民法院一審公開宣判江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和受賄、濫用職權、洗錢案，法院決定對其執行有期徒刑20年，處罰金750萬元（人民幣，下同）。



據了解，洪禮和曾在機場與乘客對罵而廣為人知，日前他接受央視專題片採訪時回憶起機場風波，他坦言當時還惡狠狠地威脅拍照的女乘客，「你回到南昌，有你好瞧的！」並稱自己有時候「是狂得不知天高地厚、喪心病狂。」



洪禮和受訪時坦承曾在機場與乘客對罵。（央視新聞）

洪禮和一審宣判囚20年。（央視新聞）

經法庭審理查明，自2000年至2024年，被告人洪禮和利用擔任江西省新余市市長、市委書記，江西省發改委黨組書記、主任，江西省政府黨組成員、副省長，江西省人大常委會黨組副書記、副主任，江西老年大學校長等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、股權收購、項目承接、職務晉升等方面提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣9220萬餘元。

審查調查進一步發現，洪禮和長期把公權視為私器，存在大搞團團夥夥、大肆收錢斂財等諸多嚴重問題。中央紀委國家監委第15審查調查室2級巡視員孫瑩指出，洪禮和的個人總開關出了問題，一心想著為自己、為親屬以及身邊的「小圈子」成員牟利，不僅難以拒絕不法商人的「圍獵」，甚至主動甘於被「圍獵」。

此外，2010年至2013年，洪禮和擔任江西省政府黨組成員、副省長期間，徇私舞弊，濫用職權，違規幫助他人獲取省級預留新增建設用地計劃指標，造成特別惡劣社會影響，致使國家和人民利益遭受特別重大損失。在2020年至2023年間，洪禮和還通過辦理大額存單、購買房產等方式掩飾、隱瞞其受賄所得。

洪禮和在2024年接受調查。（央視新聞）

福州市中級人民法院認為，被告人洪禮和的行為已構成受賄罪、濫用職權罪與洗錢罪，應依法懲處。鑑於洪禮和歸案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實和洗錢犯罪事實，其洗錢罪構成自首。

法院最終對洪禮和以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金700萬元；以濫用職權罪判處有期徒刑9年6個月；以洗錢罪判處有期徒刑3年6個月，並處罰金人民幣50萬元。法院最終決定對其執行有期徒刑20年，並處罰金人民幣750萬元，同時對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

專題片中懺悔：不知天高地厚、喪心病狂

內媒指，他接受審查調查的消息一出，不少網民便認出，多年曾在網絡上廣傳的官員機場與乘客對罵風波，主角正是洪禮和。央視此前播出的電視專題片《一步不停歇半步不退讓》第3集《清理「圍獵」污染源》中，洪禮和也出鏡懺悔。

洪禮和回憶起機場風波，稱他坦言當時還惡狠狠地威脅拍照的女乘客「你回到南昌，有你好瞧的」，並反思長期養尊處優、當官做老爺的心態養成了自己唯我獨尊的性格，因此被組織查處絕非偶然，而是必然。

洪禮和更懺悔稱，自己走上違法犯罪之路，禍起一個「私」字，害在一個「貪」字，敗在一個「狂」字，「有時狂得不知天高地厚、喪心病狂」。