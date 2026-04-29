文革「四人幫」成員王洪文遺孀崔根娣去世　終年86歲

近日，內地左翼人士陳洪濤在社交媒體引述消息透露，文化大革命「四人幫」成員、中共中央前副主席王洪文的遺孀崔根娣於2026年4月14日在上海去世，終年86歲。



文化大革命「四人幫」成員、中共中央前副主席王洪文的遺孀崔根娣於2026年4月14日在上海去世，終年86歲。（網絡圖片）

公開資料顯示，崔根娣1940年出生於上海工人家庭。文革前與同在上棉十七廠工作、時任保衛科幹事的王洪文結婚，育有兩男一女。

文革開始後，王洪文登上政治舞台。 1972年9月，由毛澤東提議他到中央工作。中共十屆一中全會上，38歲的王洪文擔任中共中央政治局常委、中央委員會副主席。1976年9月，毛澤東逝世，王洪文與江青等被捕，被列為「四人幫」成員，1981年1月被判處無期徒刑。

1972年9月，由毛澤東提議王洪文到中央工作，中共十屆一中全會上，38歲的王洪文擔任中共中央政治局常委、中央委員會副主席。（炎黄春秋）

在1981年1月25日的「兩案審判」中，王洪文被最高法院特別法庭判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。落難後，崔根娣表示：「王洪文犯了罪，你們怎麼判我不管，可是我不離婚。他還年輕，又是苦出身，我要等他!」之後，崔根娣獨自一人把三個子女撫養成人。

王洪文服刑期間，崔根娣每年都會帶着孩子，在他們的結婚紀念日從上海趕往秦城監獄探視。

1992年8月3日，王洪文因肝癌死於獄中，終年56歲，是「四人幫」中年紀最小、也是死的時候最年輕的一個。