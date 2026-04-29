文革「四人幫」成員王洪文遺孀崔根娣去世　終年86歲

撰文：盧詩文
出版：更新：

近日，內地左翼人士陳洪濤在社交媒體引述消息透露，文化大革命「四人幫」成員、中共中央前副主席王洪文的遺孀崔根娣於2026年4月14日在上海去世，終年86歲。

文化大革命「四人幫」成員、中共中央前副主席王洪文的遺孀崔根娣於2026年4月14日在上海去世，終年86歲。（網絡圖片）

公開資料顯示，崔根娣1940年出生於上海工人家庭。文革前與同在上棉十七廠工作、時任保衛科幹事的王洪文結婚，育有兩男一女。

文革開始後，王洪文登上政治舞台。 1972年9月，由毛澤東提議他到中央工作。中共十屆一中全會上，38歲的王洪文擔任中共中央政治局常委、中央委員會副主席。1976年9月，毛澤東逝世，王洪文與江青等被捕，被列為「四人幫」成員，1981年1月被判處無期徒刑。

1972年9月，由毛澤東提議王洪文到中央工作，中共十屆一中全會上，38歲的王洪文擔任中共中央政治局常委、中央委員會副主席。（炎黄春秋）

在1981年1月25日的「兩案審判」中，王洪文被最高法院特別法庭判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。落難後，崔根娣表示：「王洪文犯了罪，你們怎麼判我不管，可是我不離婚。他還年輕，又是苦出身，我要等他!」之後，崔根娣獨自一人把三個子女撫養成人。

王洪文服刑期間，崔根娣每年都會帶着孩子，在他們的結婚紀念日從上海趕往秦城監獄探視。

1992年8月3日，王洪文因肝癌死於獄中，終年56歲，是「四人幫」中年紀最小、也是死的時候最年輕的一個。

絲芭傳媒創始人王子傑因心源性疾病去世　曾創立SNH48捧紅鞠婧禕【惟妙惟肖】毛澤東江澤民扮演者　內地著名特型演員彭江去世中共元老高崗遺孀李力群去世四個月後官方發訃告
名人逝世