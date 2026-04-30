張成中獲任應急管理部部長、國家消防救援局第一政治委員

據《新華社》報道，4月30日，經中國十四屆全國人大常委會會議表決，決定任命張成中為應急管理部部長。在上月，張成中獲任應急管理部中共黨委書記。同日，人社部網站消息顯示，國務院任命張成中為國家消防救援局第一政治委員。



4月30日，經中國十四屆全國人大常委會會議表決，決定任命張成中為應急管理部部長。（國新網）

公開資料顯示，簡歷顯示，張成中，男，漢族，1970年10月生，大學學歷，高級管理人員工商管理碩士，中共黨員。

張成中曾任東北煉化工程有限公司副總經理，撫順市副市長，中國石油天然氣集團遼寧銷售分公司黨委委員、副總經理、安全總監，阜新市委常委、常務副市長，阜新市市長等職，2021年1月任盤錦市委書記。

2021年12月，張成中任遼寧省委常委、秘書長，2023年7月調任河北省委常委、常務副省長。2024年，張成中任河北省委常委，唐山市委書記、唐山軍分區黨委第一書記。

今年1月31日，前任應急管理部黨委書記、部長王祥喜官宣落馬，他是應急管理部組建後的第三任部長，也是首個被查的該部「一把手」。

應急管理部黨委書記、部長王祥喜。（中國政府網站）

據中國應急管理部網站顯示，4月27日，中國國務院安委辦、應急管理部召開全國安全防範工作視頻調度會議，部署「五一」假期前後安全防範重點工作。國務院安委會副主任、應急管理部黨委書記張成中主持並講話。上述信息顯示，張成中已兼任國務院安委會副主任。