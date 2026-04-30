21名中國船員困霍爾木茲海峽60日斷糧 船長：有人去世遺體存冷庫
撰文：許祺安
出版：更新：
由於中東衝突導致霍爾木茲海峽封閉，約2000艘船舶、2萬名船員在封鎖中滯留超過60天。有中國船長接受内地媒體採訪時說，現在船上幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了，另外安全問題也得不到保障，甚至有的船上已有船員去世，遺體只能凍在冷庫。
《瀟湘晨報》29日報道，有一船21名中國船員被困霍爾木茲60天，船長劉歐陽說，現在船員面臨嚴重生存危機，船上已經幾乎沒伙食了，水果早已腐爛耗盡，戰後中東物價飛漲，「蔬菜缺乏，包括淡水都在節約用，但中東當地物價非常貴，大白菜要六七十元（人民幣，下同）一公斤，豬肉價格已經上漲四五十往上。」
除了生存補給，更令人擔憂的是安全問題，劉歐陽說，「最主要的是安全問題，吃喝還是其次，炮彈沒眼睛，周圍已經發生傷亡事件了，已經聽到（海峽）要開放好多次，但也不知道哪次是真，同時也擔心航道開放後，會不會遇到水雷，會不會突然被襲擊。」
另外，劉歐陽也證實了如此高壓的封鎖下，已有船員去世，「戰爭爆發以來，有的船上海員確實是去世了，如果真有船員過世的情況，（遺體）一定要凍到一個肉庫裡，把其他肉全部轉移到另外一個冷庫，方便把屍體放在冷庫凍上。」
伊朗戰爭｜霍爾木茲海峽斷航日系車斷供 中東商人狂訂中國車伊朗戰爭｜霍爾木茲海峽的封鎖風險如果在台海上演美伊戰事阻斷霍爾木茲海峽運輸鏈 中國3月自中東進口原油大減25%伊朗戰爭｜習近平強調中方主張全面停火：霍爾木茲海峽應正常通行