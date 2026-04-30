21名中國船員困霍爾木茲海峽60日斷糧　船長：有人去世遺體存冷庫

由於中東衝突導致霍爾木茲海峽封閉，約2000艘船舶、2萬名船員在封鎖中滯留超過60天。有中國船長接受内地媒體採訪時說，現在船上幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了，另外安全問題也得不到保障，甚至有的船上已有船員去世，遺體只能凍在冷庫。



有的船上已有船員去世，遺體只能凍在冷庫。（瀟湘晨報）

一名滯留在霍爾木茲的船長說，船上幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了。（封面新聞）

《瀟湘晨報》29日報道，有一船21名中國船員被困霍爾木茲60天，船長劉歐陽說，現在船員面臨嚴重生存危機，船上已經幾乎沒伙食了，水果早已腐爛耗盡，戰後中東物價飛漲，「蔬菜缺乏，包括淡水都在節約用，但中東當地物價非常貴，大白菜要六七十元（人民幣，下同）一公斤，豬肉價格已經上漲四五十往上。」

除了生存補給，更令人擔憂的是安全問題，劉歐陽說，「最主要的是安全問題，吃喝還是其次，炮彈沒眼睛，周圍已經發生傷亡事件了，已經聽到（海峽）要開放好多次，但也不知道哪次是真，同時也擔心航道開放後，會不會遇到水雷，會不會突然被襲擊。」

另外，劉歐陽也證實了如此高壓的封鎖下，已有船員去世，「戰爭爆發以來，有的船上海員確實是去世了，如果真有船員過世的情況，（遺體）一定要凍到一個肉庫裡，把其他肉全部轉移到另外一個冷庫，方便把屍體放在冷庫凍上。」