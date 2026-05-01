若中美衝突爆發有多嚴重？美將領：伊朗戰爭根本不夠看

美國軍方高層近日密集示警，中國對美國構成的威脅已遠超外界想像，且隨著俄羅斯、伊朗與朝鮮加強合作，整體安全風險正快速上升。若中美爆發衝突，其規模與後果恐遠超現有戰爭經驗。



綜合台媒「中時新聞網」報道，美國海軍陸戰隊設施與後勤副司令史蒂芬．斯克倫卡（Stephen Sklenka）在華府出席活動時直言，「沒有任何威脅比中國更大」，並強調「別聽信那些有關他們是『準對手』的廢話，他們就是『對手』，因為他們幾乎在所有國家影響力的衡量指標上，都能與我們匹敵」。

2024年7月，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠，修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。（Bulgarian Military）

他警告，若中美衝突爆發，其嚴重程度將遠超中東戰事。斯克倫卡指出，即使美方在伊朗戰爭中掌握空優與海上優勢，仍遭受重大損失，且伊朗透過封鎖霍爾木茲海峽對全球經濟造成衝擊，與中國爆發衝突的後果會遠比這嚴重。

斯克倫卡並指出，中國工業與軍事能力快速提升，近10到15年間，中國的製造業基地產能已經超越美國，造船產能更據悉是美國的230倍，同時核武庫快速擴張，並積極發展人工智能與無人機蜂群等新型戰力。他認為，中國領導人習近平的目標，是「顛覆國際秩序，並取代美國，成為全球領導者」。

另一方面，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在國會聽證會書面聲明中指出，俄羅斯、伊朗、朝鮮與中國正加強合作，對美國構成的威脅呈現「指數成長」。他強調，中國是最主要的「持久性威脅」，並正吸收烏俄戰爭與中東衝突經驗，加速軍事現代化。

報道引述美方觀點指出，美國須強化與盟友合作，在印太地區建立更強嚇阻能力，以應對中國與多國合作帶來的複合式挑戰。