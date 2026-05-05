XR沉浸式互動電影成內地影業新寵　香港電影迎新機遇？

在北京一個約半個足球場大的室內空曠空間里，近十名觀眾戴著VR眼鏡，時而向前行走，時而站定環視，一手拿手柄作射擊狀，另一隻手不時向四周觸摸，似在探索。



他們觀看的，是融合虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、混合現實（MR）的 XR電影。這類場景在內地已非新鮮事——過去一年，內地有近200個XR大空間項目落地，XR影廳、影院陸續投入運營。一場由技術驅動的影業變革，已從構想走進現實。



4月觀眾在第十六屆北京國際電影節主會場「無界」影院觀看XR電影。（中新社）

內容與審美的突破

不久前舉行的第十六屆北京國際電影節，再度設立「無界沉浸」XR電影單元，這一傳統可追溯到2018年。今年該單元共有50餘部影片參展，其中14部為國際作品，本土作品佔多數，題材涵蓋歷史文化、奇幻冒險等多元類型。

筆者在北影節主會場的「無界」影院現場觀看了《千古雲長之關帝伏魔》（下稱《關帝伏魔》）與《青銅女戰神》兩部XR影片。其中《關帝伏魔》取材於關公信俗：關公故里解州城被「黑龍幫」霸佔，觀眾化身宋代俠士，在青龍偃月刀信使小青龍的引領下，一路乘馬車、搭飛船過關斬將，集齊「忠義仁勇」四種浩然正氣，最終召喚關公下凡，匡扶正義。

《青銅女戰神》則先讓觀眾以千年前女將軍婦好的視角親歷封神戰場，再穿越到現代博物館，以參展者身份細看文物，瞭解婦好生平。

與傳統電影的線性敘事不同，XR電影的故事線隨場景與觀眾交互動態變化，兼具電影的場面質感與遊戲的互動屬性。如在《關帝伏魔》中，觀眾需要通過環視、射擊、移動換景等動作推動劇情發展；《青銅女戰神》中，觀眾可以打破時空，在歷史與文物間穿梭觀賞。

還有一些XR電影帶來現實中難以體驗的視角，如《永恆的巴黎聖母院》帶觀眾登上鐘樓，以敲鐘人加西莫多視角俯瞰巴黎。

「內地XR電影已脫離小眾、噱頭和嘗鮮階段，如今行業競爭的核心超越技術，主要在於審美積累與內容創意。」《關帝伏魔》製作商、西安雷耀文化內容總監李鼕鼕告訴記者，電影在製作時融入了非遺、民俗、星宿等多種中國傳統文化元素，此次播放的北影節版本為適配大空間特製，在陝西大唐不夜城等地放映的完整版本情節更豐富，不僅設置團隊協作任務，還有真人NPC實景表演、嗅覺與觸覺互動，營造多維度沉浸體驗。

對本土文化的深度挖掘，成為內地XR電影的鮮明特點。《唐宮夜宴》活化盛唐風貌，《隱秘的秦陵》解碼秦始皇陵謎團，《了不起的甲骨文》還原殷商文明，搭載傳統文化破圈傳播。同時，國民級IP扎堆入局，《三體》《鬼吹燈》《浪浪山小妖怪》等均推出XR版本，借助成熟世界觀與龐大受眾基礎，推動XR電影從碎片化短片走向長篇化、系列化、院線化的正規賽道。

從取得「龍標」到億元佈局

2025年，國家電影局發佈虛擬現實電影專項政策，將XR電影納入正規電影管理體系。截至目前，內地XR電影備案超200部，39部已取得「龍標」（電影公映許可證），正式擁有與傳統電影同等的行業身份。

3月，觀眾在2026中國（北京）國際遊樂設施設備博覽會上體驗XR設備。（中新社）

與傳統電影由導演通過鏡頭選定視角、觀眾被動接收內容不同，XR電影打破「第四面牆」（傳統影視中角色與觀眾間的界限），觀眾不再是旁觀者，而是故事的共同創作者。在放映形態上，XR電影又分為坐觀式、行進式等多種類型，觀眾可站著看、躺著看、走著看，也能多人組團協作、在同一空間觀看多部影片。這徹底重塑了電影的故事架構、創作邏輯和製作流程，重構了電影的敘事權力邏輯，也帶來更多商業可能性。

「傳統影院對位置、空間、硬件設備等都有很高要求，XR電影則能突破限制，實現全場景覆蓋。」中國電影評論學會產業專委會副會長朱玉卿表示。目前，內地XR電影已呈現影院放映、家庭日常娛樂、商圈大空間體驗館、景區沉浸式項目、博物館數字展陳等多種形態。朱玉卿指出，「看電影」的內涵擴展為集觀影、互動、社交、娛樂於一體的綜合體驗。

據報道，西部電影集團旗下的XR影院在近期舉行的寧波電影嘉年華期間，單座日均產值達706元（人民幣，下同）。相比之下，內地傳統影院在表現最強的春節檔（2026年），單座日均收益僅約36元——差距達19倍。

在頭部企業的帶動下，上游IP孵化與內容創作、中游虛擬製片與技術服務、下游院線發行與文旅落地等各環節逐步打通，一條全新產業鏈正在成形。

西部電影集團計劃在2026年投資1.5億元，在內地開設100家XR影院。對商場、景區等而言，這是拓展消費新場景的契機；對資本而言，亦是難得的「卡位期」。業內人士預測，未來五年，內地XR影院數量有望突破1萬家，年度票房或達300億元。

出海新機遇與香港角色

XR電影的發展，為中國文化出海提供了新機遇。在傳統電影領域，內地追趕荷里活幾十年仍存差距，但在XR電影這條新賽道上，各方幾乎站在同一起跑線。與歐美側重宏大場面製作、日韓擅長細膩情緒表達不同，內地XR電影聚焦傳統文化審美，形成獨一無二的創作特色。豐富的文化IP資源、龐大的消費市場和有力的政策支撐增強了內地XR電影的核心競爭力。

第三屆香港國際文化創意博覽會將帶來科技與文化交融的XR體驗專案《探秘・沉睡的帝陵》。（主辦單位提供圖片）

AI漫劇海外火爆，印證了中國數字文化內容的全球吸引力，而XR電影提供了更沉浸、更具互動性的選擇。《唐宮夜宴》作為內地首部出海的XR電影，已赴法國、日本等地交流；《隱秘的秦陵》在馬來西亞展映，拓展東南亞市場。

試想，若「三體」的宇宙奇觀、「大聖歸來」的神話史詩、「王者榮耀」的英雄世界通過XR技術走向世界，輸出的不僅是文化內容，更是全新的文化體驗範式。回顧百年影史，從默片到有聲、從黑白到彩色、從菲林到數碼、從實拍到虛擬拍攝，每次技術變遷都重寫了電影格局。

香港素有「東方荷里活」之稱，擁有豐富的創意人才、國際市場經驗和經典IP儲備——武俠、警匪、奇幻等類型若轉化為XR作品，不難喚起全球觀眾的興趣。當內地產業鏈日益規模化，香港業界若能適時參與內容開發、國際發行和技術應用，便有機會在這波變革中共同重塑華語電影的未來版圖。