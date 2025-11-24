張與辰為跨年演唱會度身訂造主題曲　MV採用XR虛擬技術營造外太空

TMG唱作歌手張與辰再一次發揮他的音樂才華為大家帶來全新粵語單曲《Novara》，這次全方位包辦歌曲的概念、作曲、編曲及監製，並邀請了T-Rexx擔任填詞，展現出與辰在音樂創作上的多面才能。



張與辰全方位包辦歌曲的概念、作曲、編曲及監製。（官方圖片）

與辰表示：「這個歌名《Novara》是個有趣的選擇，靈感來自當我知將於12月31日大除夕舉行跨年演唱會後，便想創作一首演唱會主題曲。 經過一番搜尋，發現拉丁文中的“Nova”是新星誕生的意思，非常切合我之前8月17號演唱會玩Intergalactic即係space ball 的概念，就這樣”Nova”就成為新歌的一部份，而當時我咁啱帶住頂帽有＂New Era” 這二個英文字, 意思係新世代，真係好match！ ”Nova Era”……HUM……好似好難讀喎，不如簡化佢就叫《Novara》啦，意思就係——新星嘅世代。 而演唱會主題就決定叫《The Novara Ball》，作為上一次演唱會的延續，再加上我哋又係一個跨年演唱會，所以就有一個新嘅世代，新嘅開始，Perfect ！」

《Novara》是張與辰為跨年演唱會創作的主題曲。（官方圖片）

《Novara》這個名字不僅代表著全新的開始，更象徵著與辰在音樂路上的蛻變。在創作過程中，與辰面臨了一定的挑戰，尤其是在編曲方面。他表示：「快歌需要具備洗腦的旋律、趣味性、風格以及舞蹈的配合，而這對他來說是一次全新的嘗試。」

《Novara》的舞蹈對張與辰來說是一次全新的嘗試。（官方圖片）

《Novara》的歌詞中充滿了力量感，鼓勵聽眾勇敢踏出第一步，為自己的生活創造新的開始。張與辰希望這首歌能夠激勵每一位聽眾，不論年齡大小，勇敢追尋自己的夢想，克服來自周圍的質疑與挑戰。 今次MV拍攝， 與辰更首次置身於XR工作室Votion Studio，拍攝結合了現實及虛擬環境，令與辰能處於外太空，神秘的感覺，在加上精彩舞蹈，超過四種不同造型，大家切勿錯過。

MV採用XR虛擬技術結合了現實及虛擬環境營造外太空的場景。（官方圖片）

主唱：張與辰

曲：張與辰

詞：T-Rexx

編曲：張與辰

監製：張家誠、張與辰



《Novara》 11月11日已於全球音樂串流平台上架。MV 完整版將會在11月25日晚上8點TVB Music Group 官方 YouTube Channel 首播。