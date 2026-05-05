湖南煙花廠爆炸增至21死61傷　涉事企業負責人被採取控制措施

《新華社》消息，5月4日16時43分左右，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸。截至5月5日8時，經過第一輪摸排，事故已導致21人死亡，61人受傷，傷者被緊急送往醫院救治。



事故發生後，湖南立即啟動應急預案，省市縣（市）三級聯動，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人，對事故現場進行緊急處置，全力開展人員搜救等搶險救援工作，調集省市專業醫療力量對獲救人員進行救治。應急管理部派出專家趕赴現場指導開展搶險救援工作。

事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。

救援現場，設置了20個救援陣地，救援隊員攜帶3台救援機械人，採取人、機協同模式，開展拉網式救援。截至5月5日8時，經過第一輪摸排，事故已導致21人死亡，61人受傷，傷者被緊急送往醫院救治。

目前，現場救援指揮部正組織開展第二輪排查。公安機關已對涉事企業負責人採取控制措施，事故原因調查、善後處置等工作正在有序進行。