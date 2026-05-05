湖南煙花廠爆炸3死25傷　習近平指示全力傷員救治、排查風險隱患

湖南瀏陽市5月4日有煙花廠發生爆炸，至少造成3人死亡、25人受傷。事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責。



湖南瀏陽煙花廠爆炸，白煙直衝天空。（極目新聞圖片）

湖南瀏陽煙花廠爆炸，白煙直衝天空。（極目新聞圖片）

習近平強調，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要抓緊核清人數，全力救治傷員，科學組織搜救，嚴防次生災害，妥善做好善後工作。同時盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。當前正值勞動節假期，國務院安委辦要督促各地引以為戒，進一步加強重點行業領域安全生產工作，嚴防重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。湖南省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。