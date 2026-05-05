湛江海警48小時內連接兩宗漁船險情　9名漁民獲救

近日，湛江海警局接連緊急處置2宗漁船險情，成功救起9名漁民，其中一人獨自出海後徹夜未歸，因漁船翻側在海上漂流6個多小時後才獲救。



廣東海警局消息，4月26日上午10時許，湛江海警局接報，湛江雷州市烏石鎮對開海域，有一名漁民出海捕魚徹夜未歸並失聯，其駕駛的漁船翻側。該局立即啟動應急救援預案，指派雷州第一工作站執法艇前出救援。

遇險漁民在海中漂流了6個多小時後獲救。（廣州日報）

執法員趕赴現場後與在場漁民配合，順利將遇險漁民救起。經初步檢查，遇險漁民身體狀況良好，隨後在家屬配合下將其送醫。經了解，該漁民於4月25日晚獨自出海時因漁船入水翻側落水，在海中漂流了6個多小時。

為防止傾覆漁船影響海上航行安全，海警執法員再次趕赴事發海域，聯合當地漁業公司工程船及當事人家屬將漁船扶正。經搶修消除隱患後，漁船由家屬拖帶回港。

經初步檢查，遇險漁民身體狀況良好。（廣州日報）

4月27日凌晨4時32分，湛江海警局接報，遂溪縣草潭鎮對開海域一艘漁船失去動力，8人被困海上。執法員趕往事發海域後，發現該漁船尾部被漁排卡住，無法正常行駛，現場海況惡劣，船體不斷搖晃，被困漁船有隨時翻側的危險。

海警執法員一邊安撫被困人員，一邊克服惡劣海況實施救援，最終將8名漁民安全轉移至執法艇。經檢查，8人身體狀況良好，並隨艇平安返航。

漁船尾部被漁排卡住，無法正常行駛。（廣州日報）