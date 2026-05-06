湖南瀏陽爆炸26死　涉事企業3個月前曾受罰：煙花主銷美國歐洲

5月4日下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，據官方最新通報，截止5月5日事故已造成26死61傷。



湖南煙花廠爆炸致26死61傷 白色煙柱如蘑菇雲 現場無完整建築物

涉事企業產品多銷往海外市場 3個月前曾受罰

據《南方週末》報道，華盛煙花的控股大股東湖南瀏陽花炮有限公司，其前身是湖南華盛集團股份有限公司，始創於1993年，是瀏陽市第一家私營煙花出口企業。事故發生後，當地煙花爆竹企業當晚就停產開始整頓。

事故發生於5月4日16時43分許。據附近居民向媒體回憶，一聲巨響後，天空升起了蘑菇雲，隨後聽見兩聲爆炸聲，周邊房屋的門窗玻璃亦被衝擊波震碎。據央視新聞5日上午8時的直播畫面，廠房核心區域的房屋遭到嚴重破壞，現場瓦礫遍布，部分區域仍有白煙冒出。

涉事企業股東為「中國花炮行業首家海外上市企業」

《南方週末》報道稱，事故發生後，當地煙花爆竹企業當晚立即停產開始整頓。企查查信息顯示，華盛煙花製造燃放有限公司（以下簡稱「華盛煙花」）成立於2000年，註冊地位於瀏陽市官渡鎮兵和村，經營範圍主要為煙花爆竹生產，法定代表人胡正平。

2026年2月5日，華盛煙花還受到一起行政處罰，原因為違反《湖南省安全生產行政處罰自由裁量基準（2022版）》第一章第二節第二條，未按標準配備並培訓（個人）民用爆炸物品信息登記員。

根據公開信息，華盛煙花的控股股東為湖南瀏陽花炮有限公司（簡稱「湖南花炮」），控股比例為55%。湖南花炮曾於2009年6月29日登陸加拿大多倫多證券交易所，被譽為「中國花炮行業首家海外上市企業」。

湖南瀏陽花炮有限公司的前身為湖南華盛集團股份有限公司，始創於1993年，是瀏陽市第一家私營煙花出口企業。

湖南花炮官網顯示，其廠房位於官渡鎮，擁有「花園式大型煙花生產基地，以及現代化辦公環境」。公司專門從事B/C類組合煙花、B/C/D類噴泉煙花以及A/B/C類高空煙花（火箭類）的研究、生產和銷售，產品主要銷往美國和歐洲市場。

煙花生產商推斷：爆炸時工廠正在生產

2026年「五一」假期期間，作為「世界花炮之都」的瀏陽，舉辦了多場煙花嘉年華活動。南方週末記者查看瀏陽當地天氣記錄顯示，當地「五一」期間並無較大降水，僅在5月2日有小雨，5月4日空氣濕度58%，氣溫11—27℃。

一名瀏陽煙花爆竹從業人員透露，煙花爆竹生產系高危行業，每年6到7月起，瀏陽當地出於安全考慮，會要求工廠放「高溫假」，直到9月份高溫假結束，待當地應急管理部門發出通知、廠商達到生產標準，才能恢復生產。

5月5日凌晨，救援隊伍在湖南省長沙市瀏陽市官渡鎮事故現場救援。（新華社）

此次爆炸發生在「五一」假期。瀏陽市某煙花廠廠長透露，因為自家工廠做內銷，就算再趕貨，也會放1到3天假。但出口廠商可能需要在假期趕訂單。等到高溫假時，「內銷廠商一律停工」，但對於外貿廠商會有一些特殊政策。

一位不願具名的湖南煙花生產商曾多次參觀瀏陽當地的煙花爆竹廠。他分析，《煙花爆竹生產經營安全規定》禁止在中轉庫內超量或者超時儲存藥物、半成品、成品。根據這一規定，他推斷爆炸時工廠正在生產，因為如果「現場人員下班或放假，所有的半成品全部都是要清走的」。

前述瀏陽煙花廠廠長解釋，煙花爆竹生產環節中，最危險的環節是藥物線，因此一般一間工房只允許有一名工作人員，現在煙花企業往往採用預警系統、機械化裝置來降低其危險性，這一環節的藥物控制也相當嚴格，一般不會造成這麼大傷亡。

公開資料顯示，此次湖南瀏陽發生爆炸的是瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司，該廠成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的正規中高端煙花企業。圖為華盛煙花製造燃放有限公司的生產基地。（官網截圖）

「相比之下，包裝環節其實相對安全，因為藥品都已是半成品了」，但他指出，隱患在於，當煙花爆竹還沒完成全部包裝時，有的火藥可能會掉落在地上，堆積後會有較大危險性。還有些產品比如摔炮，掉到地上都可能自燃，「少放幾個可能沒那麼大威力，堆多了就容易產生危險，有了火星一下就引燃了」。

最新版《煙花爆竹安全與質量》今年五一開始實施

2026年5月1日，最新版《煙花爆竹安全與質量》國家標準正式實施，首次將煙花爆竹產品的分類、分級、安全要求、包裝標誌等內容統一納入單一標準。前述瀏陽煙花從業人員介紹，新國標「非常嚴格」，對安全的要求非常高，以致當地不少經銷商在2026年春節後選擇觀望，等待一些規模較大的煙花爆竹廠商先做出符合標準的產品。

前述瀏陽煙花廠廠長補充說，對當地廠商來說，出口的煙花爆竹，有時可以做內銷做不了的產品。但相對應地，這些外貿廠商的工藝和管理流程也會更加嚴格。如果想要成為外貿企業，「包括審批、產品驗收這些流程都有一套比較嚴格的標準」。

據《湖南日報》報道，2025年，瀏陽花炮總產值突破500億元，出口板塊快速發展，全年監裝出口貨櫃13758個，歐美傳統市場佔比超七成，中東市場同比激增321.05%，東南亞市場穩步增長5.32%。