湖南煙花廠爆炸26死　工廠倖存女工憶述驚魂一刻：巨響後拚命逃生

5月4日下午，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠發生爆炸。據官方最新通報，截止今日（5日）事故已造成26死61傷。



煙花廠女工湯文秀憶述，當她聽到爆炸聲後便與其餘工友拚命奔跑逃生，慌亂中還跌了一跤，幸好及時逃到安全區域。湯文秀表示，她在跌倒時腿部受傷，留院治療一天後情況已經好轉。



湖南煙花廠爆炸21死 500米內門窗玻璃震碎 幾百斤巨石炸飛│有片

倖存傷者在醫院接受治療。（瀟湘晨報）

湖南煙花廠爆炸26死 長沙市市長致歉：感到極為痛心、無比自責

據《瀟湘晨報》報道，煙花廠工人湯水秀目前於醫院留醫，情況穩定。據她憶述，事發時爆炸聲非常大，隨機她趕緊與工友倉促逃命，期間因慌張還不慎跌倒，幸好及時逃到安全區域。

湯水秀說，她所在車間距離核心爆炸區域還有一定距離，「車間一共有十多個工人，全部安全逃出，少數人受輕傷，她本人腿部受了一點小傷，在醫院治療一天後，情況已經好轉很多。」

爆炸發生時，白煙沖天猶如蘑菇雲。（影片截圖）

綜合《央視新聞》和《新華社》報道，此次爆炸威力極大，爆炸產生的灰白色煙柱直衝百米高空，有村民介紹當時情況稱，「我聽到一聲巨響，跑出去就看到了蘑菇雲。爆炸發生時，房屋在搖晃。家裏一樓的門窗玻璃被震碎了。」

還有村民的丈夫就在爆炸的煙花廠工作。有村民受訪稱，她的丈夫負責搬運貨物，當時是從爆炸現場爬出來，背部、頭部、手臂和面部均受傷，目前已在醫院接受治療。