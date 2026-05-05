湖南煙花廠爆炸26死　長沙市市長致歉：感到極為痛心、無比自責

5月4日下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，據官方最新通報，截止今日（5日）事故已造成26死61傷。



目前已基本完成搜救。據昨日報道，爆炸產生的灰白色煙柱直衝百米高空，有兩公里外的居民表示家中玻璃被震碎。



湖南煙花廠爆炸致26死61傷 白色煙柱如蘑菇雲 現場無完整建築物

據《央視新聞》消息，今日湖南長沙召開新聞發佈會，介紹瀏陽煙花廠爆炸事故最新救援進展。發布會前，參會人員向瀏陽煙花廠爆炸事故遇難者默哀。「長沙市委、市政府向所有遇難者表示哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員和其他受災群眾，向全社會作出誠懇道歉！」長沙市委副書記、市長陳博彰說，「我們感到極為痛心、無比自責。」

「我們將積極配合事故調查，嚴格秉持實事求是、較真碰硬原則，開展全方位、深層次、穿透式調查核查，完整還原事故發生全過程、全鏈條，絕不模糊事實、絕不回避問題。」陳博彰說。

據報道，爆炸發生後，傷員被送至當地兩家醫院進行緊急救治，年齡較大為68歲，年齡較小的有20多歲，多為骨傷傷員。當地已配備精幹力量進行救治，長沙相關專家已趕赴醫院指導傷員救治工作。

事故召開新聞發佈會，長沙市委默哀致歉。

爆炸發生時，白煙沖天猶如蘑菇雲。（影片截圖）

發布會上，相關負責人還介紹，當地已調動消防、應急、公安、衛健等部門1500餘人，開展應急救援、現場處置、醫療救治等相關工作。將依法對涉事企業負責人採取控制措施；實時監測空氣和水體，相關環境指標正常。

相關負責人介紹，將集中最優醫療資源，對傷員逐一會診評估，密切監測傷情變化，動態調整完善救治措施，精心做好傷員救治。已組建善後處置專項工作組，採取「一人（戶）一專班」，主動聯繫對接傷亡人員家屬，建立訴求收集、解決的閉環工作機制。

另據介紹，事故處置存在以下難點：1、爆燃交疊。現場殘留大量的成品、半成品，反覆引燃、持續形成零星爆炸，同時庫區存放大量火藥，一時難以轉運，直接威脅救援人員安全。2、現場覆雜。廠區的墻體、梁柱、屋頂基本坍塌，形成大量廢墟，人員被埋，通道堵塞，救援條件受限。事故處置控制難、滅火難、搜救難。救援部門將按照指揮部統一安排，集中力量全力保護危險區域，搜救被困人員。