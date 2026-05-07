16歲女玩懸崖鞦韆亡　網民曾警告單繩風險預言「一年內準出事故」

【四川懸崖鞦韆/四川懸崖鞦韆】5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落，送醫途中死亡。



近日，一位上月體驗懸崖鞦韆的遊客詳述當日的驚險體驗，直言「福大命大」。他透露通過景區官方賬號宣傳得知懸崖鞦韆該項目，但有網民在評論區指「安全繩都是單繩，有風險、儘量不要去」，亦有網民稱「一年內準出事故」。之後他體驗懸崖鞦韆時已覺設備簡陋，又指下落時繩子再長一點就快撞到下方崖壁。



16歲女玩懸崖鞦韆亡 專家揭非｢沒綁緊｣：設計差 疑員工操作失誤

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（大河報）

景區的宣傳影片下方有網民提醒不要去玩懸崖鞦韆。（大河報）

孔先生說，當時他身上的裝備，前後繩都是雙繩，而索道繩為單繩。（大河報）

網民在景區官號預警：單繩設計有風險

據《大河報》報道，4月10日，孔先生與女友陳小姐購買了景區「飛拉達+鞦韆」套票。他坦言，出發前已在景區官方賬號下面有網民留言警示，指懸崖鞦韆「安全繩均為單繩，有風險、儘量不要去」，但兩人當時未有在意。

到達現場後，孔先生就發現懸崖鞦韆設備顯比較簡陋，心裏有些許膽怯，但考慮到和女友驅車200公里才到達景區，最後還是決定玩一下。

他稱，當時體驗懸崖鞦韆時，身體前後各有一根繩子，另有一根牽引繩與站台伸出去的索道相連。當身體離開站台時，主要由索道繩承重，這時慢速前往指定起始位，這個過程中後繩處於放鬆狀態，無法受力。到達定點後，工作人員會拉緊後繩，前繩、身體、後繩連成一線，隨後體驗者親手解開索道繩卡扣，便能跟隨前繩一起下落做擺盪。

孔先生憶述，當時下落時感覺繩子再長一點就要撞到正下方的崖壁了。而對於當時網民在景區帳號下方的避雷留言，據孔先生當時錄製的影片可看到，當時他身上的裝備，前後繩是雙繩，而索道繩則是單繩。

當時孔先生和女友選擇的是飛拉達（鐵道式攀登）+鞦韆的598元（人民幣，下同）套票。（大河報）

當時購買的15元/人保險信息顯示「高風險意外身故、傷殘」保額為80萬元。（大河報）

單獨購買15元保險 高風險意外身故賠付80萬

孔先生透露，當時他和女友選擇的是飛拉達（鐵道式攀登）+鞦韆的598元（人民幣，下同）套票，另外還需在現場單獨購買一份15元/人的 「保游網」保險。

但5月6日，陳女士通過保游網官方平台，沒有找到當時購買的保單。之後保游網客服人員響應，遊客保險是用景區帳號購買，並找出孔先生和陳女士兩人當時的電子保單。

保單信息顯示，投保險種為戶外專屬保險含意外傷害身故、傷殘等13種情況，其中「高風險意外身故、傷殘」的保額為80萬元。據《中國新聞周刊》報道，事故方已與死者家屬處理善後事宜，據網上消息，景區賠付遇難女生家屬210萬。

雖然孔先生指，當時體驗鞦韆工作人員檢查裝備時較細心，會告知勿碰碰護欄等裝置，還教了他們張開雙臂、單腿稍稍彎曲等動作，但看到那名16歲女生意外墮亡後，還是不免感慨「真是福大命大」。