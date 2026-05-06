湖南瀏陽爆炸26死　湖南宣布全省煙花爆竹企業全面停產整頓

5月4日16時43分左右，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間發生爆炸。截至目前，爆炸事故已致26人死亡，61人受傷。5月5日，湖南省應急管理廳宣佈，即日起，全省煙花爆竹企業全面停產整頓，全力防範和消除各類安全隱患。



值得注意的是，早在2019年，瀏陽一家煙花廠因違法違規生產引發爆炸事故，造成13人死亡、13人受傷的慘劇。事故發生後，有將近200多家企業遭整治關停。



5月5日凌晨，新華社航拍湖南省瀏陽市官渡鎮煙花爆炸事故現場。（新華社）

據《湖南日報》報道，5月5日期，湖南全省煙花爆竹企業全面停產整頓此次停產整頓將聚焦生產、經營、運輸、燃放、產品質量、出口等環節，重點查處企業「三超一改」、分包轉包、生產經營超標違禁產品、多股東獨立生產等問題。嚴格落實「五個一批」要求，即：打擊一批非法違法行為，關閉退出一批違法從業單位，清理銷毀一批超標違禁產品，集中曝光一批典型案例，通報約談一批問題突出地區，確保煙花爆竹行業領域非法違法行為得到有效整治。

同時，舉一反三，在全省進一步深入開展安全生產隱患大排查、大整治，對重點行業拉網式排查，堵塞漏洞，壓實責任，全力提升本質安全水平，守牢守嚴紅線、底線。

此外，5月5日，國務院副總理張國清赴事故現場指導應急救援處置工作，要求深入推進煙花爆竹和危化品行業「打非治違」，嚴打超人數、超藥量、超許可範圍、超設計產能等行為，提高排查整治質效，絕不能「以罰代管」。

事故召開新聞發佈會，長沙市委默哀致歉。

瀏陽煙花國內市佔率60% 曾因爆炸事故關停逾200企

據湖南政協報道，煙花爆竹產業是湖南傳統優勢產業和文化特色產業，在促進縣域經濟發展、帶動就業增收等方面發揮了重要作用。而對於瀏陽市而言，煙花爆竹是重要產業。

據《湖南日報》報道，2025年，瀏陽花炮總產值突破500億元，出口板塊快速發展，全年監裝出口貨櫃13758個，歐美傳統市場佔比超七成，中東市場同比激增321.05%，東南亞市場穩步增長5.32%。

公開資料顯示，此次湖南瀏陽發生爆炸的是瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司，該廠成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的正規中高端煙花企業。圖為華盛煙花製造燃放有限公司的生產基地。（官網截圖）

《人民日報》去年2月報道，瀏陽市集聚了煙花爆竹生產企業431家，國內市場佔有率約60%，帶動從業人員超30萬人次；2024年，瀏陽全市花炮產業實現總產值502.2億元人民幣。爆炸發生當天，瀏陽剛剛舉辦「恰同學少年」主題焰火秀，吸引了大批遊客。

據《中國新聞周刊》報道2019年12月4日，瀏陽一家煙花廠因違法違規生產引發爆炸事故，造成13人死亡、13人受傷的慘劇。事故發生後，瀏陽市政府加強安全整治，對不達標的小廠實施退出機制。政府與行業協會籌集數億元資金，支持企業退出或升級改造，當地一名行業內人士稱，「這一輪整治淘汰了200多家企業」。

瀏陽當地一位村民表示，當地煙花廠很多，其也有親屬從事這個行業。「瀏陽的煙花廠，普通線（無火藥）一個車間不到十個人，有火藥的線一個車間一個人，我們本地人也想不出是什麼原因，怎麼會傷亡那麼多人，很久沒出過這種事故了。」其表示，煙花廠通常在山中，與居民區有一定的距離。「煙花行業養活了很多（當地）人，沒有人想出事的。」