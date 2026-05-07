湖南煙花廠爆炸26死　專家組進駐災區加固受損民房、轉運剩餘火藥

5月4日，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，截至5月5日，事故已造成26死61傷。事發後，湖南省煙花爆竹企業全面停產整頓，全省開展安全生產風險隱患大排查大整治。

5月6日，在應急管理部門的指揮調度下，當地開始轉運處置事發現場滯留的餘廢火藥及成品半成品，湖南省住建部門也對受損房屋作出應急處置和修覆加固。



轉移火藥

相關負責人曾在新聞發布會上提到，華盛煙花廠爆炸事故處置面臨兩大難點，一是爆燃交疊，現場殘留大量的成品、半成品反復引燃，同時庫區存放大量火藥，直接威脅救援人員安全。二是現場複雜，廠區的牆體、樑柱、屋頂基本坍塌，形成大量廢墟，通道堵塞，救援條件受限。

5月5日凌晨，救援隊伍在湖南長沙瀏陽市官渡鎮事故現場救援（無人機照片）。（新華社）

瀏陽市官渡鎮政府平安法治和應急管理辦公室專職副主任劉永祺介紹，處置事故現場滯留的火藥庫是重點工作之一，要將現場危險系數較高的火藥，轉移到臨近具備儲存條件的地方或運回廠家。當務之急是要將現場存在的風險點全部消除，防止發生次生災害。

瀏陽市應急管理局煙花爆竹東區執法中隊藺武表示，當前從三方面入手處置剩餘的火藥和成品、半成品。一是對企業所有工庫房剩餘的火藥、成品、半成品登記造冊，辨識藥物成分及大概藥量；二是由國家及省級煙花爆竹行業專家聯合屬地制定餘廢火藥及成品、半成品的處置方案；三是選定持煙花爆竹特種作業證的專業人員，安排專門危險化學品運輸車輛，在確保安全的情況下作相關處置。

5月5日在湖南長沙瀏陽市事故核心區拍攝的救援現場。（新華社）

參與研判處置工作的瀏陽市煙花爆竹技術協會副會長譚柏林介紹，預計現場滯留的餘廢火藥及成品、半成品將在7日基本轉移完畢。

5月5日，在湖南長沙瀏陽市拍攝的事故現場（無人機照片）。（新華社）

加固受損房屋

華盛煙花廠爆炸時，巨大的衝擊波令官渡鎮兵和村、田郊村的房屋、門窗破損，甚至牆身裂開。

專家組檢查爆炸現場周邊房屋的受損情況。（央視）

湖南省住建部門派出的專家組排查事發現場周邊830餘戶房屋，評估受損情況後，指導應急處置和修復加固工作。經排查，38戶存在一般的安全隱患，有5戶存在比較嚴重的安全隱患，受影響住戶已搬走，當局將盡快進行房屋結構的損傷評估，並連夜出具處置方案。

田郊村村民胡偉生家中有多處牆壁裂開。（央視／中國之聲）

田郊村村民胡偉生家中牆壁出現裂縫。（央視／中國之聲）

湖南長沙市房屋安全鑑定專家委員會主任、湖南大學土木工程學院教授陳大川介紹，相關處置包括牆體加固、設置支撐，鑿破粉刷層後布鋼筋網，固定牆身後再塗抹高強度砂漿。

湖南省委省政府要求，要盡快修繕事故周邊區域受損房屋，在確保安全的前提下，有序組織群眾重返家園，盡快恢覆群眾正常生產生活秩序。