內地全面推行｢掃碼入企｣優化營商環境　無執法碼不得行政檢查

今年1月，司法部網站發佈消息，稱印發《關於全面推行「掃碼入企」工作 進一步規範涉企行政檢查的通知》（《通知》），對「掃碼入企」基本環節、基本要素進行統一規範。



據了解，「掃碼入企」是規範行政檢查的有效措施。在規範涉企行政執法專項行動中，很多地方探索運用「掃碼入企」治理亂檢查，形成了不少有效經驗做法，為在大陸全面推行奠定良好基礎，也能優化營商環境。

司法部舉行新聞發佈會。（中國司法部）

《通知》指出，嚴格統一賦碼，明確省級政府行政執法監督機構要加強統籌，會同有關執法部門加快整合賦碼管道，形成統一的「執法碼」。強化各級各部門執法數據對接和信息互認。

無執法碼不得行政檢查：實現對檢查的全過程監督

明晰檢查內容，強調「執法碼」是關聯行政檢查行為、顯示檢查任務的唯一數字標識，全面涵蓋檢查主體、人員、數量、事項、時間地點、結果等內容，企業一掃碼，就可以清晰知道誰來查、查什麼。

明確掃碼程序，嚴格掃碼流程，入企檢查前，執法人員要報批報備檢查任務，系統自動生成「執法碼」；聯合檢查的，一次只賦一個碼。

未取得「執法碼」的，不得實施檢查；情況緊急、需當場實施的，事後要限時補辦。入企檢查時，執法人員主動出示「執法碼」，企業掃碼核驗相關信息，有異議的可以一鍵回饋。入企檢查後，自動形成檢查記錄與執法文書，統一匯聚到政府行政執法監督信息系統，實現對檢查的全過程監督。

《通知》強調，要切實為企業和基層減負。通過統一賦碼，強化技術賦能，進一步規範入企檢查，避免數據多頭錄入、重複錄入，既為企業減負鬆綁，也為基層執法減負增效。

《通知》也稱要確保信息安全，加強相關數據技術防護，涉及國家秘密、工作秘密等信息的，要嚴格執行有關規定，推動「掃碼入企」工作平穩有序開展。