石家莊文化旅遊推介會在港舉行　本地旅遊業代表出席

巍巍太行，綿延著華夏文明的千年風骨；滔滔香江，湧動著現代都市的時代脈搏。當石家莊的厚重文脈與香港的國際風采相遇，在香江之畔展開一場深度的文旅對望，激蕩出無限可能。

2026年5月7日，「活力石家莊 相約大灣區」石家莊文化旅遊推介會在九龍香格里拉酒店隆重舉行，一場文旅資源的全景展示，一次文化的深度對話，一次情感的真誠交流，奏響石港文旅合作的華美樂章。

「活力石家莊 相約大灣區」石家莊文化旅遊推介會活動現場

文化為橋：搭建旅遊時空之旅

步入推介會現場，非遺文創展區巧妙呈現，營造出跨越古今的文化場域。與會嘉賓穿行其間，仿佛步入一條時空走廊——一邊是承載歷史的非遺技藝靜靜訴說過去，一邊是創意迭出的文創產品煥發新生。

文創展區

「這種古今對話的展陳方式非常打動人，」一位參觀的香港市民在展區駐足良久後表示，「以前對石家莊了解不多，今天才發現這裡既有厚重的歷史，又有這麼新潮的表達方式，讓人很想去親眼看看。」一位媒體記者在交流中表示：「通過這些創新形式，自己對石家莊的認知從『華北重要城市』這個模糊概念，變成了一個有聲有色的具體目的地。」

推介會嘉賓展區參觀

當推介會在濃郁的文化氛圍中拉開帷幕，來自香港旅遊業界的代表們沉浸式感受著石家莊的城市魅力。

多元展示，領略城市獨特魅力

近年來，石家莊不斷以文旅國際化發展翻開嶄新篇章。2025年9月，國際旅行者歡樂季成功舉辦，彙聚全球30餘國友城代表與行業精英，讓更多人感受「千年古韻·活力之城」的魅力。10月，石家莊還特別舉辦中法文旅合作發展對話會，中法嘉賓齊聚滹沱河畔，共敘百年正太鐵路淵源。在本次香港推介會上，重點發佈了六條入境精品旅遊線路，涵蓋古城探秘、紅色記憶、城市潮玩等主題，系統呈現了石家莊「一山一水」生態底色、「音樂與體育」城市名片及西柏坡、正定、趙州橋三大文旅品牌。從西柏坡紅色聖地的革命精神，到正定古城的千年文脈；從趙州橋的匠心獨運，到毗盧寺「中國古代四大壁畫」之一的水陸壁畫；從嶂石岩的奇特地貌，到太行山的壯麗風光——每一幀畫面都訴說著這座城市獨特的故事，讓與會嘉賓共同領略了石家莊的多元魅力。

文創展示

推介演出環節，歌曲《搖滾之城》以激昂旋律展現現代都市的青春活力，《石家莊等你來》則以溫暖歌聲發出誠摯邀約。現場有嘉賓感慨道：「從歷史到現代，從文化到自然，石家莊展現出了一個立體而豐富的城市形象，既傳統又現代，既厚重又活力四射。」

演唱歌曲《搖滾之城》

攜手前行，共啟合作嶄新篇章

「2026年春節假期，石家莊躋身全國遊客接待量前二十城市；五一假期入境遊增幅和消費額均居全省首位……」在與澳門旅遊局、澳門旅遊大學、澳門旅遊業議會、香港鳳凰衛視、香港各大旅行社等交流活動中，石家莊文旅代表團用詳實數據展示了文旅產業的發展成效，並誠摯期望與港澳業界朋友攜手並肩，不斷拓寬合作領域。

石家莊深厚的歷史文化底蘊與現代化發展活力深深吸引著香港各界，而香港國際化、專業化的文旅發展經驗也為石家莊提供了寶貴借鑒，兩地正共同繪製一幅文旅融合的錦繡畫卷，為區域協調發展注入全新動能。以此次推介會為起點，雙方將持續深化合作內涵，創新合作機制，共同培育具有國際影響力的文旅品牌，在服務國家發展大局中實現互利共贏。人們期待，在不久的將來，石家莊與香港的文旅合作必將結出累累碩果，不僅為兩地人民帶來更多驚喜，更將為促進文明交流互鑒、書寫新時代區域合作發展作出重要貢獻。