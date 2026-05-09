西班牙隨機斬人｜42歲中國女子遭割喉亡　警方稱嫌犯疑精神病發作

近日，西班牙巴塞隆拿（Barcelona，又稱巴塞羅那、巴塞隆納）一處郊外社區發生一件持刀傷人事件，一名42歲中國女子在街頭被刺身亡。當地警方已拘捕一名37歲摩洛哥裔疑犯，法院下令對其羈押不得保釋。受害者家屬正辦理簽證由中國趕往西班牙，家屬表示將參與訴訟，要求判處疑犯最高刑罰，反對以精神疾病為由減輕責任。



事發於西班牙巴塞隆拿的一處高檔郊外社區。（九派新聞）

據《紅星新聞》報道，事發於西班牙巴塞隆拿的一處高檔郊外社區，該社區以高度安全而聞名。受害者是一名42歲的中國女性，她與另一名女性友人租住在這裡。案發當天，即當地時間5月2日上午11點左右，受害女子正步行前往一家餐廳。她走到胡安·米羅街（CalleJoanMiro）時遭到伏擊，事發地點距離醫院僅幾米之遙。

目擊者稱，兇手手持一把約有成年人手掌長的刀，刺向女子。襲擊過程中，一名59歲的男子曾向襲擊者投擲石塊，試圖阻止襲擊，這名男子也被嫌疑人刺傷，但所幸並無生命危險。

附近居民表示，在事件發生前的幾天裏，他們曾在該地區見過嫌疑人。一名居民說，當時他看起來像是在「踩點」。

當地警方已拘捕一名37歲摩洛哥裔疑犯，法院下令對其羈押不得保釋。（九派新聞）

當地警方已經抓獲試圖逃跑的嫌疑人，此案涉及謀殺、謀殺未遂、襲擊、嚴重威脅以及財產損失等多項罪名。根據加泰羅尼亞警方的說法，嫌疑人作案時疑似處於「精神病發作」狀態。目前嫌疑人正在接受精神鑒定。

他被指控多次刺向受害女子腹部、胸部等，並割斷其喉嚨後逃離現場。目前調查仍在進行中，調查細節已被嚴格保密。

警方資料顯示，這名37歲的摩洛哥男子於2007年抵達西班牙，並曾於2022年8月在布爾戈斯市因襲警、嚴重擾亂公共秩序、威脅及拒不服從警方命令等行為被捕。

警方：嫌犯正在接受精神鑒定 家屬反對減輕刑責

當地時間5月8日，西班牙巴塞羅那僑界舉辦了一場悼念活動，緬懷此前在持刀傷人事件中不幸遇害的華人女性同胞。

悼念活動現場，僑胞們敬獻蠟燭與鮮花，向逝者默哀。（受訪者供圖）

受害者家屬律師表示，家屬將正式以刑事附帶原告身份參與案件，並要求法院判處嫌疑人最高刑罰，反對僅以精神疾病為由減輕嫌犯責任。悼念儀式之後不久，家屬接到了法院通知，可前往認領逝者遺體，並領取死亡證明。

據西班牙媒體報道，巴塞隆拿省埃斯普盧加斯市第三號預審法院法官已下令，對因涉嫌殺害中國女子及實施其他相關暴力行為而被捕的男子實施羈押，不得保釋。

該起案件在當地引發高度關注。巴塞隆拿埃斯普盧加斯市政府為此悲劇深表哀悼，並宣布兩天官方哀悼期。該市市長在社交媒體發文強烈譴責暴力和罪行，並向遇難者家屬、親朋以及受傷者表達深切慰問。

5月4日，中國駐巴塞羅那總領館通報稱，對同胞遇害深感悲痛，對其家屬表示誠摯慰問，將繼續同當地有關部門保持溝通，積極協助家屬妥善處理有關善後事宜。

巴塞隆拿一日多起持刀襲擊事件 治安引起關注

值得關注的是，在這起慘案發生僅幾小時後，巴塞羅那便又發生第二起致命持刀襲擊事件，一名未成年人因在拉瓦爾區刺死一名男子而被警方逮捕。

幾乎同一時間，在福魯姆廣場發生一起持刀傷人事件，該事件導致一名未成年人受傷。當晚11點55分，警方再次接到報警稱，拉瓦爾區瓦克斯街發生一起事件，一名男子身受重傷，最終不治身亡。