網傳瀋陽街頭現隨機斬人案多人死傷　無頭屍倒臥路上　兇手疑墮亡

網傳遼寧瀋陽市昨日（4日）發生一宗駭人的隨機斬人案件。據多個社交平台流傳的片段及網民爆料指，事發於瀋陽和平區太原街，一名男子疑似在街市及街道沿路持刀傷人，隨後兇手疑似墮樓身亡。目前官方尚未發佈正式通報。



根據網絡流出的多段現場影片，事發地主要集中在瀋陽市和平區的南京街第三小學及太原街附近的街市一帶，現場一度十分混亂。

事發地主要集中在瀋陽市和平區的南京街第三小學及太原街附近的菜市場一帶。（X平台）

事發地主要集中在瀋陽市和平區的南京街第三小學及太原街附近的菜市場一帶。（X平台）

網上流傳的現場照片極其慘烈，其中一張照片顯示一名受害者倒臥在斑馬線上，疑似頭顱被斬下；另一處賣鴨蛋的地攤後方留下大片血跡及疑似人體組織，亦有影片拍到一名男子俯臥在商舖門外，頭下血流如注。

綜合多名當地網民及目擊者的說法，行兇者在連續傷人後，疑似逃往附近建築物墜樓身亡。目前，死傷人數仍未有確切數字，有傳是致4人死亡，亦有傳2人死亡。截至目前為止，瀋陽公安及相關部門尚未就此案發佈正式警情通報。