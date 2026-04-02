李若彤章小蕙帶貨翻車！網紅保健品優思益被揭國產扮澳洲進口

網紅保健品牌優思益（YOUTHIT）號稱源自澳洲，長期雄踞內地電商平台葉黃素銷量榜首。但該品牌近日被央視新聞揭發，其所謂的澳洲生產基地竟是一家汽車維修站，實為廣州企業操盤、中國國內工廠代工的「偽進口」產品。目前，涉事產品已全網下架，多位曾帶貨相關產品的明星、主播發佈致歉聲明並承諾退款。



長期雄踞電商平台葉黃素銷量榜首的網紅保健品牌優思益（YOUTHIT）遭揭是國內工廠代工的「偽進口」產品。（央視新聞）

國產扮進口貨，保健品澳洲源頭工廠竟是汽修廠

據《央視新聞》報道，多位明星代言推薦的「澳洲優思益」葉黃素護眼產品在兩家大型電商平台的銷量合計超過600萬瓶。購買信息顯示，該產品為廣州保稅倉發貨，產地為澳大利亞。但在近期，有消費者爆料指，其購買的優思益補鐵劑溯源信息顯示，生產企業實為「仙樂健康科技（安徽）有限公司」。

期雄踞電商平台葉黃素銷量榜首的網紅保健品牌優思益（YOUTHIT）遭揭是國內工廠代工的「偽進口」產品。（央視新聞）

因此，央視記者實地走訪優思益產品包裝上標註的澳洲生產地址後發現，其生產地址墨爾本丁格利湖路（Dingley Lake Road）28號並無任何保健品生產設施，而是一家汽車維修站。當地居民亦證實，該區域從未有過名為「澳洲雅拉源健康產業有限公司」的機構。

此外，電商平台客服亦辯稱「（該產品）是澳洲品牌，國內生產」，企圖掩蓋其「假洋品牌」的本質。

優思益產品包裝上標註的澳洲生產地址實際上是一家汽車維修站。（央視新聞）

電商平台客服曾辯稱該產品是「是澳洲品牌，國內生產」。（微信視頻號@澳洲優思益YOUTHIT）

品牌故事、專家背書全靠「買」，營銷公司：不然誰敢吃

負責該品牌策劃的杭州索象營銷策劃有限公司負責人盧先生在鏡頭前直言不諱：「這就是廣州的東西，只是我們把它包裝成了澳洲的。我們花錢請當地的教授、博士做背書，否則誰敢吃？」

網紅保健品牌優思益（YOUTHIT）的產品。（央視新聞）

據悉，該公司透過在小紅書發佈上萬篇「種草筆記」、微博上千條營銷內容，並配合大量投流，成功將成本低廉的代工產品包裝成高端進口貨。

「最美小龍女」李若彤直播帶貨翻車

另據《極目新聞》，李若彤、明道、章小蕙等直播間曾推廣優思益產品，而演員曾舜晞2024年曾為優思益普通食品代言，更在當年6月、9月，數次出席了該產品的直播活動。優思益事件後，不少相關明星紛紛發聲，向消費者鄭重道歉，並安排全額退款。

多位明星推薦帶貨的優思益產品「翻車」。（南方都市報）

4月1日，李若彤直播間官微「彤享會」發佈致歉聲明並即刻啟動「先行售後機制」，凡是在李若彤直播間和櫥窗購買的優思益產品，無論日期，無論是否開封，訂單將於當天立刻全額退款。

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章小蕙方面也提出，將通過「先行賠付」的形式向相關消費者予以退款處理，預計將於相關訂單信息核實後7個工作日內完成退款。

央視曝光「進口」保健品亂象後，廣東市場監管、海關、公安三部門聯合行動，對「優思益」等所謂「進口」保健品代理運營公司展開調查，發現該涉事企業的平台店舖涉嫌發佈違法廣告等情況，現已對其違法行為立案調查。

同時，報道中涉及的杭州社淘電子商務有限公司、杭州愛德思達傳媒科技有限公司也因涉嫌廣告違法行為遭立案調查。

值得注意的是，4月1日，涉事公司優思益發文稱，品牌產品的生產均根據不同品類的實際需求，分別安排在澳大利亞、新西蘭的合規工廠，以及此前階段性合作的國內合規工廠完成。

因售賣優思益，抖音、淘天、小紅書遭官方約談

4月2日，國務院食安辦、市場監管總局、海關總署對央廣總台報道的跨境電商進口「優思益」保健品違規營銷等問題涉及的抖音、淘天、小紅書3家平台企業進行了約談。

要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，加強平台內跨境電商企業審核把關，強化平台內在售商品管理，加大不良信息處理力度，暢通消費者諮詢、投訴、舉報渠道，切實維護消費者合法權益，促進行業規範健康有序發展。