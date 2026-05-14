特朗普訪華：世上最頂級企業都想來中國，但我只要第一把手｜有片

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。這次特朗普帶同16間美國知名企業的行政總裁訪華，在會談期間，特朗普對習近平說：「我們請世界上最頂級的企業，他們每一個人都說要來，但我不要公司的二三把手，我要第一把手」。



隨特朗普訪華的包括美國一眾頂尖企業的話事人，包括蘋果的庫克及全球首富馬斯克。（Reuters）

據《新華社》報道，特朗普對習近平說，「我率領的代表團可以說是由世界上最偉大的企業家組成，他們每一個人都是很了不起的。我們請世界上最頂級的企業，他們每一個人都說要來，但我不要公司的二三把手，我要第一把手，所以他們都來了，表示出對中國和對你的尊重。他們也期待着能夠進行貿易和商業的合作。」

美國總統特朗普（Donald Trump，左五）與國家主席習近平在人民大會堂舉行雙邊會晤。（Reuters）

商界訪華團高管總財富超1.07萬億美元

金融大數據分析平台Quiver Quantitative匯總來自《福布斯》雜誌和美國證券交易委員會的數據顯示，本周隨同美國總統特朗普訪華的商界高管，是迄今為止最富有的訪華代表團，總財富為超過1萬零700億美元。

2026年5月14日，中國北京，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在北京人民大會堂出席歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）訪華的歡迎儀式。（Reuters）

特斯拉和SpaceX行政總裁馬斯克以8270億美元的個人淨資產位居榜首，佔代表團總財富超過77%。英偉達總裁黃仁勳以1940億美元的個人淨資產位居第二。

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

據此前報道，這次特朗普帶同17間美國知名企業的行政總裁訪華。白宮5月11日公佈隨特朗普一同訪華的商界領袖名單，當中包括馬斯克、蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook），高通、美光等半導體企業的負責人，花旗、高盛、Blackstone等華爾街巨頭，以及波音公司（Boeing）和嘉吉（Cargill）代表等17人，外界關注名單少了黃仁勳後，有消息指，特朗普出發上午致電黃仁勳，邀請他加入赴華代表團。

隨特朗普訪華的包括美國一眾頂尖企業的話事人，包括蘋果的庫克及全球首富馬斯克。（Getty）

5月14日上午，習近平在北京人民大會堂同赴華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談期間，會見隨同特朗普訪華的美國企業家。

習近平說，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會越開越大，中方歡迎美國對華加強互利合作，相信美國企業在華將擁有更廣闊前景。