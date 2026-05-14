特朗普訪華｜中國人的宇宙浪漫：天壇藴藏甚麼文化密碼和建築智慧

長期以來，天壇被視為最能代表中國的建築之一，天壇祈年殿更是憑實力成為北京的標誌性形象。5月14日，國家主席習近平同美國總統特朗普參觀天壇。這處世界文化遺產再次登上熱搜，成為國內外媒體關注的焦點。



為什麼說天壇是中國古建築中不可複製的存在？中新社記者專訪北京市考古研究院（北京市文化遺產研究院）建築歷史研究室研究館員李衛偉，解讀天壇藴藏的文化密碼和建築智慧。

5月14日，中國國家主席習近平同美國總統特朗普參觀天壇。（Getty Images）

建築的傑作：體現中國人對宇宙自然的認知

自古以來，中國便有祭祀天地的傳統習俗，這一活動目前有考古可查的最早可追溯至新石器時代晚期牛河梁遺址的圜丘。天壇建於1420年（明永樂十八年），仿照南京形制，初為天地壇，後歷經增建、改建，是世界現存規模最大、保存最完整的古代皇家祭天建築群，彰顯其獨特的地位與意義。

北京天壇建築的文化底蘊▼▼▼

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天壇位於北京老城外城東南部，北京中軸線東側，與先農壇在位置與規劃格局上呈東西對稱，突顯中國傳統都城規劃對禮儀的尊重與強調。天壇由內壇和外壇兩部分組成，兩重壇牆為北圓南方，北側轉角為圓弧形，南側為直角，象徵「天圓地方」的宇宙觀，是中國古人哲學理念的空間化表達。

李衛偉表示，天壇承載着明清兩代國家祭天禮儀與文化傳統。它體現的是中國人對宇宙自然的認知，也體現中國人對人和自然之間關係的認知。

他說，清代國家祭祀建築合稱為「九壇八廟」，天壇就包括其中兩個，即行祈穀禮的祈年殿與祭天的圜丘。因為要遵循天地萬物的自然規律，所以每年在這裏祭祀，向上天祝禱以求來年風調雨順：正月上辛日於天壇祈穀壇舉行祈穀禮，祈求五穀豐登；冬至日於天壇圜丘壇舉行祭天禮，祈求國泰民安。

天壇是北京中軸線的15處遺產構成要素之一，同時它自身也通過丹陛橋構成一條中軸線，巧妙地將圜丘壇、皇穹宇與祈年殿、皇乾殿相連結，形成了一幅和諧而壯美的畫卷。

「數」看祈年殿建築藝術：反映中國古人重農思想

祈穀壇上的祈年殿，用圓形的建築外觀與數字相結合，藴含着深厚的哲學韻味，體現出周而復始的時間推移和天行健、天道圓的精神。

祈年殿內部不用大梁和長檁，僅用楠木柱和枋桷相互銜接，支撐屋頂。（Getty Images）

祈年殿內部不用大梁和長檁，僅用楠木柱和枋桷相互銜接，支撐屋頂。中間的四根大柱子叫龍井柱，象徵着春夏秋冬一年四季，在它旁邊略細的十二根大柱，名為金柱，象徵一年的十二個月，再往外的十二根柱子叫檐柱，象徵一天的十二個時辰。中間和外層的柱子加起來，一共二十四根，象徵着二十四節氣。再加上四根龍井柱，一共是二十八根，象徵天上的二十八星宿。如果再把屋架上支撐梁的八根童柱計算上，一共是三十六根，象徵着三十六天罡。

李衛偉表示，祈年殿本身也反映了中國古人重農的思想，用祈年之名表達出祈禱農業豐收的含義。在古人看來，風調雨順最為造福百姓。

值得一提的是，明代時祈年殿的三重檐用了三種顏色的琉璃瓦，上層是青色，中層是黃色，下層是綠色，分別代表天、地和萬物，乾隆年間統一改為藍色琉璃瓦。

明代時祈年殿的三重檐用了三種顏色的琉璃瓦，乾隆年間統一改為藍色琉璃瓦。（Getty Images）

圜丘壇之美：細節處體現對「天」的崇敬

除了祈年殿，圜丘壇在設計建造時，也在細節處體現着對「天」的崇敬。

乾隆年間重修圜丘壇時在「數字」上頗下功夫。李衛偉翻閲史料發現，乾隆年間在改造圜丘壇的時候，欄板最初想做成360塊，因為中國古代認為，周天是360度的。但如果現在去天壇實際數一數圜丘壇的欄板，就會發現並不是360塊而是216塊，上層欄板36塊，中層欄板是72塊，下層欄板是108塊。這麼做是因為圜丘壇如果鋪設360塊欄板，每塊欄板太小，這會顯得圜丘壇不夠大氣美觀，於是重新改造成了216塊。

其實，216這個數字也是「大有來頭」。李衛偉指出，天壇建築使用的數字，多數都和「9」有關，而216正好是9的24倍，在古代哲學中更是代表了天地總和。《易經》中有記載，「《乾》之策二百一十有六，《坤》之策百四十有四，凡三百六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。」

在建築之外，天壇廣植松柏，令其即使在冬日也能保持蒼翠肅穆之氛圍，營造出自然、寂寥和神秘的景觀形態。這種別具一格的建築規劃手法，使得天壇在眾多古建築中獨樹一幟，成為不可複製的存在。

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